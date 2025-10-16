Kino, Serien & TV: Splinter Cell: Deathwatch erhält zweite Staffel

Erst diese Woche ist Sam Fisher wieder im Einsatz, da wird die Animationsserie zur Ubisoft-Franchise Tom Clancy’s Splinter Cell gleich um eine weitere Staffel verlängert.
Laut Variety hat der Streamingdienst Netflix einer zweiten Staffel mit acht Folgen offiziell grünes Licht gegeben.
Alle acht Folgen der ersten Staffel sind jetzt bei Netflix abrufbar.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach gibt’s die schon? Muss ich mir mal runterladen. Dafür extra ein Abo abschließen lohnt ja heutzutage nicht mehr.
Die haben aber viel Vertrauen in die Serie 😯
Muss ich mir mal selbst ein Bild von machen.
Gleich mal um eine weitere verlängert, interessant.