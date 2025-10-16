Kino, Serien & TV: Splinter Cell: Deathwatch erhält zweite Staffel

Frühzeitig wurde die Animationsserie Splinter Cell: Deathwatch um eine zweite Staffel verlängert.

Erst diese Woche ist Sam Fisher wieder im Einsatz, da wird die Animationsserie zur Ubisoft-Franchise Tom Clancy’s Splinter Cell gleich um eine weitere Staffel verlängert.

Laut Variety hat der Streamingdienst Netflix einer zweiten Staffel mit acht Folgen offiziell grünes Licht gegeben.

Alle acht Folgen der ersten Staffel sind jetzt bei Netflix abrufbar.

