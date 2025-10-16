Kino, Serien & TV: Splinter Cell: Deathwatch jetzt auf Netflix

Mit Splinter Cell: Deathwatch ist die erste Serienadaption des beliebten Stealth-Franchise Tom Clancy’s Splinter Cell jetzt exklusiv auf Netflix verfügbar. ^

Bereits in der Eröffnungsszene entfaltet sich eine intensive Action, die Fans von John Wick begeistern wird. Das Drehbuch stammt von Derek Kolstad, dem Schöpfer der John-Wick-Reihe, der auch bei dieser Adaption für rasantes Tempo, Spannung und kinoreife Inszenierung sorgt.

Im Mittelpunkt steht erneut der legendäre Geheimagent Sam Fisher, gespielt von Liev Schreiber, der nach Jahren im Ruhestand in eine neue, gefährliche Mission gezogen wird. Als ein junger, verwundeter Agent – dargestellt von Kirby Howell-Baptiste – seine Hilfe sucht, sieht sich Fisher gezwungen, zurück ins Schattenreich der Spionage zu kehren. Die Serie vereint packende Action, taktische Spannung und tiefgehende Charakterentwicklung und bringt damit die Atmosphäre der Splinter-Cell-Spiele eindrucksvoll auf den Bildschirm.

Splinter Cell: Deathwatch ist seit dem 14. Oktober weltweit auf Netflix abrufbar und gilt als eines der spannendsten Projekte aus dem Universum von Tom Clancy’s Splinter Cell. Die Serie richtet sich an langjährige Fans ebenso wie an Neueinsteiger, die hochwertige Action und intelligente Spionagegeschichten schätzen.