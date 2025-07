Kino, Serien & TV: Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners angekündigt

Auf der diesjährigen Anime Expo, die vom 2. bis 6. Juli 2025 stattfindet, lud CD PROJEKT RED die Besucher zum Livestream-Panel „Cyberpunk: Edgerunners — Behind the Scenes With its Creators“ ein, mit Story-Autor und Produzent Bartosz Sztybor sowie den englischen Synchronsprechern Emi Lo (Lucy Kushinada) und Zach Aguilar (David Martinez).

Das Panel wurde von Joey „The Anime Man“ Bizinger moderiert und hatte einen besonderen Gastauftritt von Cyberpunk: Edgerunners-Regisseur Hiroyuki Imaishi.

Nach einer lebhaften Diskussion über das Vermächtnis des von Kritikern gefeierten Animes, Einblicke in dessen Entstehung und weiteren Hintergrundinformationen kündigte Sztybor die erneute Zusammenarbeit zwischen CD PROJEKT RED und dem Animationsstudio TRIGGER zur Schaffung von Cyberpunk: Edgerunners 2 an.

Gemeinsam mit Imaishi präsentierte er exklusiv das offizielle Logo des Animes und dessen Poster-Artwork.

Imaishi nutzte zudem die Gelegenheit, offiziell den Staffelstab an Kai Ikarashi (Cyberpunk: Edgerunners, SSSS.Gridman) zu übergeben, der mit Cyberpunk: Edgerunners 2 sein Regiedebüt feiern wird.

Ikarashi schloss sich dem Panel mit einer aufgezeichneten Videobotschaft an und stellte ein Director’s Voice-Video vor, in dem er mehr über seine Motivation für den Anime teilte.

„Davids Geschichte mag vorbei sein, aber es gibt noch viel mehr in Night City zu entdecken. Und erneut das legendäre Animationsstudio TRIGGER an unserer Seite zu haben, erfüllt uns bei CD PROJEKT RED mit großer Freude, eine rohe, authentische Chronik von Erlösung und Rache zu präsentieren, etwas, das wir so noch nie gemacht haben“, sagte Sztybor, Showrunner, Story-Autor und Produzent von Cyberpunk: Edgerunners 2.

Unterstützt wird er von Lead Character Designer Kanno Ichigo (Promare, Cyberpunk: Edgerunners) und Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), der für die Drehbuchadaption verantwortlich sein wird. Das Panel endete mit einer Einladung zu einer geschlossenen Vorführung neuer Teaserszenen im Peacock Theater während des späteren Panels von Studio TRIGGER.

Cyberpunk: Edgerunners 2 wird in Zusammenarbeit zwischen CD PROJEKT RED und dem Animationsstudio TRIGGER produziert und befindet sich derzeit in Arbeit – für eine kommende Veröffentlichung auf Netflix.

Hier geht’s zum Livestream.