Kino, Serien & TV: Stand zum Cyberpunk 2077-Live-Action-Projekt

Ein Live-Action-Projekt zu Cyberpunk 2077 befindet sich schon seit einem Jahr in der Mache. Damals stellte CD Projekt zusammen mit Anonymous Content „frühestens 2025“ für das Vorhaben in Aussicht.

Wie steht es also ein Jahr danach um das Projekt? Co-CEO Michał Nowakowski gab im Rahmen der neusten Quartalszahlen für CD Projekt ein Update dazu.

Das Projekt befindet sich demzufolge trotz guter Fortschritte weiterhin in der konzeptionellen Entwicklungsphase. Bisher ist man aber nicht so weit, es bei den Streamingdiensten zu verkaufen.

Nowakowski sagte: „Ich meine, die Konzeptionsphase hat verschiedene Stadien des Fortschritts, also sind wir sicher weiter als vor einem Jahr, aber wir sind auch noch nicht in dem Stadium, in dem wir das Konzept bei potenziellen Streamern oder Studios anbieten würden.“

„Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ein ähnliches Zeitfenster zwischen hier und jetzt, wie zwischen der Ankündigung vor einem Jahr und heute, also würde ich erwarten, dass wir innerhalb dieses Zeitfensters dazu kommen, [es] zu verkaufen.“