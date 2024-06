Kino, Serien & TV: Startdatum und neuer Teaser zur Tomb Raider-Serie

Bereits vor einigen Monaten gab Netflix bekannt, an einer Animationsserie zum Franchise Tomb Raider zu arbeiten. Nun meldete man sich mit einem neuen Video sowie dem Releasedatum zurück.

Demnach wird die Serienadaption den Titel Tomb Raider: The Legend of Lara Croft tragen und ab dem 10. Oktober 2024 exklusiv auf Netflix zu sehen sein.

Inhaltlich setzt diese nach der Survivor Trilogy von Crystal Dynamics an. Zum Dreiteiler zählen die Ableger Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Im Original wird Hayley Atwell die junge Abenteurerin vertonen. Diese verkörperte zuletzt in einigen Marvel-Projekten Agent Carter.

Weiter heißt es zu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft:

Nach den Ereignissen der Survivor-Trilogie hat Lara Croft ihre Freunde verlassen, um sich auf immer gefährlichere Abenteuer zu begeben. Doch sie muss nach Hause zurückkehren, als ein Dieb mit einer unheimlichen persönlichen Verbindung ein gefährliches und mächtiges chinesisches Artefakt aus Croft Manor stiehlt. Die Geschehnisse führen sie auf ein Abenteuer rund um die Welt und in die Tiefen vergessener Gräber, wo sie gezwungen wird, sich ihrem wahren Selbst zu stellen und zu entscheiden, was für ein Held sie werden möchte.

Seht euch den neuen Teaser im folgenden Video an:

Neben Netflix arbeitet Amazon derweil mit Entwickler Crystal Dynamics an einer Realserie zum populären Franchise.