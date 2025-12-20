Kino, Serien & TV: Stranger Things: Duffer‑Brüder bestätigen – Silent Hill prägte das Upside Down und Dimension X

Die Duffer Brothers haben erneut bestätigt, dass Silent Hill einen maßgeblichen Einfluss auf die visuelle Gestaltung des Upside Down und weiterer Dimensionen wie Dimension X in Stranger Things hatte.

Schon früh in der Serienentwicklung orientierten sie sich stark an der ikonischen Horrorästhetik der Konami‑Reihe. Besonders die nebligen, verfallenen und organisch‑bedrohlichen Umgebungen von Silent Hill dienten als direkte Inspiration für die Darstellung der alternativen Welt in der Serie.

Bereits 2016 erklärten die Duffers, dass Silent Hill „die am wenigsten subtile“ Inspiration sei, da die Ähnlichkeiten im Look des Upside Down – Nebel, Dunkelheit, tropfende Wälder und die unheimliche Atmosphäre – sofort erkennbar seien.

Neuere Aussagen und Dokumentationen bestätigen, dass diese Einflüsse auch weiterhin eine große Rolle spielen und sogar in neuere Dimensionen wie Dimension X einfließen. Zusätzlich nannten die Duffer Brothers weitere Spiele wie Resident Evil und Metal Gear Solid als kreative Einflüsse für spätere Staffeln, was zeigt, wie stark Videospielästhetik die Serie geprägt hat.