Kino, Serien & TV: Stranger Things Tales From ’85 kündigt düsteren Neustart an

Mit Stranger Things Tales From ’85 öffnet Netflix ein neues Kapitel im Hawkins‑Mythos und deutet an, dass eine Bedrohung aus dem Upside Down die Achtzigerjahre erneut heimsucht.
Der Starttermin steht bereits fest. Tales From ’85 feiert am 23. April Premiere und erscheint exklusiv auf Netflix. Die Produktion knüpft atmosphärisch an die frühen Staffeln der Hauptserie an und nutzt die Ära als Bühne für neue Geschichten, die sich um das Echo des Upside Down drehen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werd ich mir natürlich anschauen.
Ein Telltale Film ist eigentlich ganz interessant, auf ein Spiel hätte ich persönlich nicht mehr so Lust.
Nach dem Erfolg wird es noch kommen – hoffe ich!!1!!!11!! 🙂
Bestimmt 😏.
Die finale Staffel fand ich leider durchwachsen. Vielleicht wirds ja was.
Schon kein gutes Zeichen, wenn die Fan Theorien wesentlich besser und spannender sind, als das Endprodukt…
Nach einer grandiosen ersten Staffel wurde für mich die Serie immer schlechter, mit ein paar Höhe zwischen durch. Einfach mega schade wie man so ein enormes Potenzial in den Sand setzen kann…
Trailer reizt mich leider auch gar nicht…
Ich müsste die letzte, oder gar die letzten beiden ? (Hab gar keine Ahnung wie viele es mittlerweile gibt 🤔😅 ) noch ansehen. Hätte ja echt Lust aber kein Bock auf teures Abo, auch wenn ich es gleich wieder kündigen könnte…
Bei Disney geht’s mir ähnlich. Möchte eigentlich Mandalorian weiterschauen und andere Star Wars Ableger, aber ebenfalls einfach kein Bock auf Abo etc….
Irgendwie bringt mich das ganze einfach dazu, dass ich kaum noch Serien/Filme schauen und mich das ganze nicht mehr interessiert… Ich weiß auch gar nicht mehr was da das letzte Jahr so rein kam, was fortgeführt wurde usw.
Ich hab sogar nen 5€ Gutschein von Amazon bekommen um mir irgendwas zu kaufen/leihen, nichtmal das hab ich genutzt… 🙈
Ich bin wieder der einzige der das nicht kennt 😂😂😂 100 prozentig 🫣
Wird natürlich geschaut