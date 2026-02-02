Kino, Serien & TV: Stranger Things Tales From ’85 kündigt düsteren Neustart an

Stranger Things: Tales From ’85 kündigt düsteren Neustart an – etwas aus dem Upside Down lebt noch!

Mit Stranger Things Tales From ’85 öffnet Netflix ein neues Kapitel im Hawkins‑Mythos und deutet an, dass eine Bedrohung aus dem Upside Down die Achtzigerjahre erneut heimsucht.

Der Starttermin steht bereits fest. Tales From ’85 feiert am 23. April Premiere und erscheint exklusiv auf Netflix. Die Produktion knüpft atmosphärisch an die frühen Staffeln der Hauptserie an und nutzt die Ära als Bühne für neue Geschichten, die sich um das Echo des Upside Down drehen.