Kino, Serien & TV: Street Fighter kehrt zurück

Erster Blick auf den neuen Street Fighter-Kinofilm sorgt jetzt schon für Aufsehen.

Mit einem ersten Sneak Peek wurde offiziell der neue Street Fighter Kinofilm vorgestellt, der am 16. Oktober 2026 weltweit in den Kinos erscheinen soll.

Die kurze Vorschau liefert einen ersten Eindruck von Stil, Atmosphäre und Ausrichtung der kommenden Videospielverfilmung und richtet sich klar an Fans der legendären Fighting-Game-Reihe.

Gezeigt werden erste visuelle Eindrücke aus der Filmwelt, die stark von den bekannten Schauplätzen, Charakteren und der ikonischen Ästhetik der Street Fighter Serie geprägt sind.

Der Sneak Peek deutet auf eine actionbetonte Umsetzung hin, bei der spektakuläre Kampfszenen, intensive Duelle und martialische Inszenierung im Mittelpunkt stehen. Charakterdesigns und Choreografien orientieren sich sichtbar an den bekannten Vorlagen aus den Spielen und setzen auf körperliche Präsenz, überzeichnete Kampftechniken und eine klare Trennung der individuellen Kampfstile.

Die gezeigten Szenen lassen erkennen, dass der Film den Fokus auf direkte Konfrontationen, Rivalitäten und den Wettkampfgedanken legt, der das Franchise seit Jahrzehnten definiert.

Visuell setzt der Street Fighter Movie auf moderne Kinoeffekte, dynamische Kameraführung und eine düstlere, realistischere Tonalität, ohne die Wurzeln der Serie aus den Augen zu verlieren.

Der Sneak Peek dient als erste Einstimmung auf eine groß angelegte Adaption, die sowohl langjährige Fans als auch ein neues Kinopublikum ansprechen soll. Weitere Details zur Handlung, Besetzung und zum Umfang der Story wurden bislang nicht bekannt gegeben, sollen aber im weiteren Verlauf der Marketingkampagne folgen.