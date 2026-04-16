Kino, Serien & TV: Street Fighter Trailer zeigt Ryu, Ken und Chun-Li im brutalen Turnier

Street Fighter Movie zeigt im neuen Trailer Ryu, Ken und Chun-Li im World Warrior-Turnier.

Mit einem neuen Trailer liefert die kommende Verfilmung von Street Fighter umfangreiche Einblicke in Story, Setting und zentrale Figuren und bestätigt gleichzeitig den Kinostart am 16. Oktober.

Die Handlung spielt im Jahr 1993 und folgt den entfremdeten Kämpfern Ryu und Ken Masters, die erneut in einen Konflikt hineingezogen werden. Auslöser ist Chun-Li, die beide für das nächste World Warrior Turnier rekrutiert.

Im Zentrum steht ein brutales Turnier, das jedoch nur die Oberfläche einer größeren Bedrohung darstellt. Hinter den Kämpfen verbirgt sich eine Verschwörung, die die Figuren dazu zwingt, sich nicht nur ihren Gegnern, sondern auch ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen.

Besetzt sind die Rollen unter anderem mit Andrew Koji als Ryu, Noah Centineo als Ken Masters und Callina Liang als Chun-Li.

Regie führt Kitao Sakurai, der die bekannte Vorlage von Capcom auf die große Leinwand bringt. Der Film setzt auf klassische Elemente der Reihe, darunter ikonische Moves wie Hadoukens und bekannte Charaktere aus dem Franchise.