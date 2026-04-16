Kino, Serien & TV: Street Fighter Trailer zeigt Ryu, Ken und Chun-Li im brutalen Turnier

Mit einem neuen Trailer liefert die kommende Verfilmung von Street Fighter umfangreiche Einblicke in Story, Setting und zentrale Figuren und bestätigt gleichzeitig den Kinostart am 16. Oktober.
Die Handlung spielt im Jahr 1993 und folgt den entfremdeten Kämpfern Ryu und Ken Masters, die erneut in einen Konflikt hineingezogen werden. Auslöser ist Chun-Li, die beide für das nächste World Warrior Turnier rekrutiert.
Im Zentrum steht ein brutales Turnier, das jedoch nur die Oberfläche einer größeren Bedrohung darstellt. Hinter den Kämpfen verbirgt sich eine Verschwörung, die die Figuren dazu zwingt, sich nicht nur ihren Gegnern, sondern auch ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen.
Besetzt sind die Rollen unter anderem mit Andrew Koji als Ryu, Noah Centineo als Ken Masters und Callina Liang als Chun-Li.
Regie führt Kitao Sakurai, der die bekannte Vorlage von Capcom auf die große Leinwand bringt. Der Film setzt auf klassische Elemente der Reihe, darunter ikonische Moves wie Hadoukens und bekannte Charaktere aus dem Franchise.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Brutale 90er B Movie Street Fighter Vibes. Der Humor und Teile des Casts erst… Ich liebe es 😍
Alleine weil so viele Wrestler mitspielen muss ich den Film sehen 👊🏼
Das sieht großartig aus. Auch wie sieht teils Soundsamples aus den Spielen eingefügt haben. Ich freue mich 🙂
„Ryu“ hat schon der Warrior-Serie gezeigt, dass er kämpfen kann.
Fun Fact: Ein anderer Warrior-Schauspieler spielt Sub Zero in MK
Stark, will ich sehen.
Street Fighter für Arme. Einfach nur traurig. Lieber schaue ich mir nochmal Street Fighter: Assassin’s Fist oder SF II Victory an.
Könnte ein ganz netter Film werden, ins Kino würde ich aber nicht gehen wollen.
In Kino mit dir, am besten im Chun Li Kostüm!
Bah, auf keine Fall 🙈.
Versteh ich, werd auch eher Zangief oder Guile montieren 😜