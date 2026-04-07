Kino, Serien & TV: Super Mario Galaxy Movie mit Rekordstart in den Kinos

The Super Mario Galaxy Movie sorgt mit starkem Box Office Auftakt für einen der größten Starts des Jahres.

Ein animiertes Kinoereignis zieht weltweit die Aufmerksamkeit auf sich. Die Produktion The Super Mario Galaxy Movie von Universal Pictures und Illumination hat an den Kinokassen einen beeindruckenden Start hingelegt und sich direkt an die Spitze der aktuellen Kinocharts gesetzt.

Allein in den USA erzielte der Film zum Start rund 130 Millionen US-Dollar in 4.252 Kinos und kam innerhalb der ersten fünf Tage auf etwa 190 Millionen US-Dollar. Damit stellt der Titel den bislang größten Start des Jahres dar und übertrifft bereits mehrere große Produktionen der vergangenen Monate.

Im internationalen Markt zeigte sich ein ähnlich starkes Bild. Mit 182,4 Millionen US-Dollar aus 78 Ländern erreichte der Film einen weltweiten Auftakt von rund 372,5 Millionen US-Dollar. Damit liegt die Fortsetzung nur knapp unter den Werten des Vorgängers The Super Mario Bros. Movie, der 2023 mit 375 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum noch etwas höher lag.

Branchenbeobachter sehen darin ein klares Zeichen für die anhaltende Stärke familienfreundlicher Filme. Besonders das universelle Interesse an der bekannten Super Mario-Marke sorgt dafür, dass mehrere Generationen in die Kinos strömen.

Auch wirtschaftlich entwickelt sich der Film zu einem bedeutenden Erfolg. Bei einem Produktionsbudget von rund 110 Millionen US-Dollar deutet sich bereits jetzt ein hoher Gewinn an, sofern sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt.