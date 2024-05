Kino, Serien & TV: Super Mario war 2023 am profitabelsten

Im vergangenen Jahr war The Super Mario Bros. Movie profitabelsten, mit 559Millionen Dollar Nettogewinn.

An den Kinokassen war 2023 The Super Mario Bros. Movie der profitabelste, wie es in einem Bericht des US-Branchenblatts Deadline heißt.

Der Film um den wohl berühmtesten Klempner der Welt schlug dabei Blockbuster wie Spider-Man: Across the Spider-Verse, Oppenheimer und Barbie.

Die Produktionskosten von The Super Mario Bros. Movie betrugen 100 Millionen Dollar, die jeweils zur Hälfte von Nintendo und Universal getragen wurden. Insgesamt belief sich das Budget auf satte 400 Millionen Dollar, wie es heißt.

959 Millionen Dollar hat der Film über verschiedene Vertriebswege wie Kino, Fernsehen, Home Entertainment oder Streaming eingenommen, wodurch sich ein Nettogewinn von 559 Millionen Dollar ergibt.

Ein Nachfolger von The Super Mario Bros. Movie wurde bereits im März bestätigt.