Kino, Serien & TV: Teaser zur 4. Staffel von The Witcher auf Netflix

Image: The Witcher 3 Rollenspiel hat über 800 Awards erhalten

Netflix zeigte einen Teaser zur vierten Staffel der Serie The Witcher und nennt einen Termin.

In einem exklusiven Clip aus The Witcher kämpft Liam Hemsworth als Geralt von Riva gegen eine Erscheinung.

Die 4. Staffel der Netflix-Serie wird am 30. Oktober beim Streamingdienst starten