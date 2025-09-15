Kino, Serien & TV: Teaser zur 4. Staffel von The Witcher auf Netflix

In einem exklusiven Clip aus The Witcher kämpft Liam Hemsworth als Geralt von Riva gegen eine Erscheinung.
Die 4. Staffel der Netflix-Serie wird am 30. Oktober beim Streamingdienst starten
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Irgendwie ist das Interesse stark gesunken bei mir seit Cavill nicht mehr dabei ist.
Seit man dank der Cavill Exit Story weiß, wie die Autoren und Netflix auf das Original scheißen um ihr eigenes Ding durchzuziehen bin ich raus. Staffel drei hab ich schon nicht mehr gesehen.
Das Ding ist durch, werde den Mist auch nicht gucken, ich hoffe, dass Witcher 4 gut wird.
Als Serie nee Danke
Bin nach Staffel 2 ausgestiegen. Finde die Serie nicht mehr so gut. Warte lieber auf „The Witcher 4“.
Konnte mit keiner Staffel wirklich was anfallen. Alles was nicht „Monster of the week“ war… fand ich von der Erzählstruktur total schwach.
Trailer konnten sie aber schon immer Gut.
…achja und mir ist es grundsätzlich wirklich egal wenn sich Serien nicht an irgendeine Vorlage halten. Serien müssen nicht für Menschen gemacht werden die die Story eh schon kennen. Meistens machen Studios ja Adaptionen um ANDERE Personenkreise zu erreichen. Also müssen die Fans nicht dauerheulen deswegen…
Werde es mir wohl anschauen, um es gesehen zu haben und damit die Geschichte weitergeht.
Mit dem Wissen, dass Henry Cavill nicht mehr der Witcher ist, wird es natürlich auch nicht besser.