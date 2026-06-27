Kino, Serien & TV: TEKKEN Cartoon Teaser-Trailer enthüllt Zeichentrick-Adaption

TEKKEN kommt als Zeichentrickserie. Der offizielle Teaser Trailer zu TEKKEN! CARTOON zeigt erstmals die beliebten Charaktere außerhalb des Kampf-Rings in einer animierten Welt.
Der kurze Teaser wirft die Frage auf: „Will this fight end in a draw?“ und deutet eine humorvolle, cartoonartige Interpretation des Fighting-Games an. Die bekannten Tekken-Ikonen wechseln vom ernsten Wettkampf in eine lockere, gezeichnete Umgebung.
Weitere Details zur Serie, wie Starttermin, Plattform oder genaues Format, wurden noch nicht veröffentlicht.
Der Teaser sorgt bereits für positive Resonanz bei der Community, die gespannt auf die Umsetzung der charismatischen Tekken-Figuren in Cartoon-Form ist.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mhmm da werd ik passen, der Artstyle is nit meins 😹
Ohje ob das die Fans wollten ?
Als Fan sage ich dir, ich mache einen ganz großen Bogen darum
Keine Ahnung, was ich davon halten soll, bin da eher raus.
Ach du scheiße sieht das grausam aus 🫣
Sowas hab ik mir och gedacht 😹
Holy moly miracle, das sieht aus wie in den Filmen wo sie durch Parallel Universen gehen und auf einmal völlig bescheuerte Charaktere sind, nur das es mal 0,0% zu Tekken passt.
Tekken ist jetzt nicht mein Franchise. Zeichentrick filme finde ich schon gut wenn sie gut gemacht sind, aber das spricht mich gar nicht an.