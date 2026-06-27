Kino, Serien & TV: TEKKEN Cartoon Teaser-Trailer enthüllt Zeichentrick-Adaption

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TEKKEN CARTOON Teaser Trailer bringt die Kämpfer in die Zeichentrick-Welt.

TEKKEN kommt als Zeichentrickserie. Der offizielle Teaser Trailer zu TEKKEN! CARTOON zeigt erstmals die beliebten Charaktere außerhalb des Kampf-Rings in einer animierten Welt.

Der kurze Teaser wirft die Frage auf: „Will this fight end in a draw?“ und deutet eine humorvolle, cartoonartige Interpretation des Fighting-Games an. Die bekannten Tekken-Ikonen wechseln vom ernsten Wettkampf in eine lockere, gezeichnete Umgebung.

Weitere Details zur Serie, wie Starttermin, Plattform oder genaues Format, wurden noch nicht veröffentlicht.

Der Teaser sorgt bereits für positive Resonanz bei der Community, die gespannt auf die Umsetzung der charismatischen Tekken-Figuren in Cartoon-Form ist.

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8 Kommentare Added

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  1. Rotten 133285 XP Elite-at-Arms Silber | 27.06.2026 - 16:37 Uhr

    🫪 Mhmm da werd ik passen, der Artstyle is nit meins 😹

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  5. Volle Kanne Hoschi 24890 XP Nasenbohrer Level 2 | 27.06.2026 - 18:51 Uhr

    Holy moly miracle, das sieht aus wie in den Filmen wo sie durch Parallel Universen gehen und auf einmal völlig bescheuerte Charaktere sind, nur das es mal 0,0% zu Tekken passt.

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  6. DanSanAliaMi 112705 XP Scorpio King Rang 2 | 27.06.2026 - 19:14 Uhr

    Tekken ist jetzt nicht mein Franchise. Zeichentrick filme finde ich schon gut wenn sie gut gemacht sind, aber das spricht mich gar nicht an.

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