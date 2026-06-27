Kino, Serien & TV: TEKKEN Cartoon Teaser-Trailer enthüllt Zeichentrick-Adaption

TEKKEN kommt als Zeichentrickserie. Der offizielle Teaser Trailer zu TEKKEN! CARTOON zeigt erstmals die beliebten Charaktere außerhalb des Kampf-Rings in einer animierten Welt.

Der kurze Teaser wirft die Frage auf: „Will this fight end in a draw?“ und deutet eine humorvolle, cartoonartige Interpretation des Fighting-Games an. Die bekannten Tekken-Ikonen wechseln vom ernsten Wettkampf in eine lockere, gezeichnete Umgebung.

Weitere Details zur Serie, wie Starttermin, Plattform oder genaues Format, wurden noch nicht veröffentlicht.

Der Teaser sorgt bereits für positive Resonanz bei der Community, die gespannt auf die Umsetzung der charismatischen Tekken-Figuren in Cartoon-Form ist.