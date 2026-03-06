Kino, Serien & TV: The Boys: Trailer zur finalen Staffel entfesselt das Chaos

The Boys kehrt am 8. April 2026 mit Staffel 5 zurück – der finalen Season, die das explosive Ende der Erfolgsserie einläutet.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur fünften und letzten Staffel von The Boys veröffentlicht – und der macht sofort klar, dass das Finale alles andere als leise wird.

Die mehrfach Emmy‑prämierte Serie steuert auf ihren ultimativen Höhepunkt zu und bringt die ikonischen Figuren für einen letzten, alles entscheidenden Schlagabtausch zusammen.

Staffel 5 startet am 8. April 2026 mit zwei Episoden. Danach folgt jede Woche eine neue Folge, bis das große Serienfinale am 20. Mai 2026 über die Bühne geht.

Wie gewohnt läuft die Season exklusiv auf Prime Video – und das weltweit in über 240 Ländern und Regionen.

Homelander herrscht – und die Welt brennt

Im finalen Kapitel hat Homelander endgültig die Kontrolle übernommen. Die Welt beugt sich seinen unberechenbaren, egozentrischen Launen, während die Lage für die Boys düsterer kaum sein könnte.

Hughie, Mother’s Milk und Frenchie sitzen in einem sogenannten „Freiheitslager“ fest, Annie versucht verzweifelt, eine Gegenbewegung aufzubauen, und Kimiko ist spurlos verschwunden.

Butcher bringt die letzte Hoffnung – oder den Untergang

Der Trailer zeigt auch die Rückkehr von Butcher, der bereit ist, eine drastische Lösung einzusetzen: ein Virus, das alle Supes auslöschen könnte. Dieser Schritt setzt eine Kettenreaktion in Gang, die das Schicksal der gesamten Welt verändern wird.

Es ist das große Finale – und die Serie macht keinen Hehl daraus, dass „große Dinge passieren werden“.

The Boys basiert auf dem erfolgreichen Comic von Garth Ennis und Darick Robertson, der bereits für seine kompromisslose, satirische und brutale Darstellung von Superhelden bekannt ist. Die Serie hat diesen Ton über Jahre hinweg perfektioniert – und Staffel 5 verspricht, diesen Weg bis zum bitteren Ende weiterzugehen.

The Boys Staffel 5 startet am 8. April 2026 exklusiv auf Prime Video.

Trailer (deutsch):

Trailer (englisch):