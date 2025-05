Kino, Serien & TV: The Last of Us-Finale verliert Hälfte der Zuschauer

Die letzte Folge der zweiten Staffel von The Last of Us sahen mehr als 50 % weniger als das Finale der ersten Staffel.

Am Wochenende ging in den USA die zweite Staffel der Serie The Last of Us zu Ende. Von Kritikern und Zuschauern wurde die Folge gemischt aufgenommen.

Das Staffelfinale mit Folge 7 sahen laut Variety nur 3,7 Millionen Menschen auf allen Plattformen. Im Vergleich zum Finale der ersten Staffel mit 8,2 Millionen Zuschauern sind das 55 % weniger.

Eine dritte Staffel ist bereits bestätigt. Sie wird inhaltlich das Spiel The Last of Us Part 2 behandeln. Ein Termin steht noch nicht fest.

Hierzulande sind beide Staffeln von The Last of Us bei Sky bzw. WOW zu sehen.