Kino, Serien & TV: The Last Of Us mit neuem Trailer zu Staffel 2

Schaut euch den neuen Trailer zur zweiten Staffel der Serie The Last of Us an und erfahrt, wann es weitergeht.

Auf der Consumer Electronic Show (CES) zeigte HBO bei der Pressekonferenz von SONY einen brandneuen Trailer zu The Last Of Us.

Die zweite Staffel der Serie wird mit sieben neuen Episoden im April 2025 zurückkehren.

Für die neue Staffel kehren Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria in ihre bekannten Rollen zurück.

Hierzulande läuft die Serie bei Sky bzw. WOW, wo sie ebenfalls für April 2025 bestätigt wurde. Die erste Staffel von The Last Of Us gibt es dort weiterhin auf Abruf.