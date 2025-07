Kino, Serien & TV: The Last of Us-Schöpfer steigt nach Staffel 2 aus

Neil Druckmann wird nicht mehr an der dritten Staffel der Serie The Last of Us beteiligt sein.

An der dritten Staffel der TV-Serie The Last of Us wird sein Schöpfer nicht mehr kreativ beteiligt sein. Neil Druckmann kündigt an, sich wieder seinen Projekten beim Entwicklerstudio Naughty Dog und seinen Pflichten als Führungskraft widmen zu wollen.

Druckmann schreibt in seiner Stellungnahme:

„Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, mich aus meiner kreativen Beteiligung an The Last of Us auf HBO zurückzuziehen.“ „Nachdem die Arbeit an Staffel 2 abgeschlossen ist und bevor die eigentliche Arbeit an Staffel 3 beginnt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, mich voll und ganz auf Naughty Dog und seine zukünftigen Projekte zu konzentrieren, darunter das Schreiben und die Regie unseres spannenden nächsten Spiels Intergalactic: The Heretic Prophet sowie meine Aufgaben als Leiter des Studios und Creative Director.“

Staffel 2 von The Last of Us ging Ende Mai zu Ende. Eine dritte Staffel ist bereits bestätigt.