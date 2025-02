Kino, Serien & TV: The Last of Us Staffel 2 startet im April

Die zweite Staffel von The Last of Us startet in den USA und auch in Deutschland im April.

Anfang Januar gab es den ersten Trailer zur zweiten Staffel der Serie The Last of Us zu sehen. Einen Starttermin wollte HBO bzw. MAX da aber noch nicht verkünden.

Mit dem 13. April 2025 wurde in den USA jetzt aber ein Datum für die sieben Episoden festgelegt, die wöchentlich erscheinen werden.

Auch für Deutschland gibt es schon einen bestätigten Termin. Nur einen Tag nach US-Ausstrahlung, also am 14. April, wird Staffel 2 von The Last of Us hierzulande bei Sky gezeigt.