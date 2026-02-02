Kino, Serien & TV: The Last of Us Staffel 3 könnte das Ende sein

The Last of Us: HBO deutet an, dass Staffel 3 das Ende sein könnte.

Es wirkt wie ein leiser, aber bedeutungsschwerer Satz – und doch könnte er das Schicksal einer der größten Prestige‑Serien von HBO besiegeln. Auf die Frage, ob The Last of Us mit Staffel 3 enden werde, antwortete HBO‑Chef Casey Bloys lediglich: „Es sieht ganz danach aus.“

Ein Halbsatz, der die gesamte Fan‑Community in Alarmbereitschaft versetzt.

Bislang gingen viele davon aus, dass die Serie mindestens vier Staffeln umfassen würde. Showrunner Craig Mazin hatte mehrfach betont, dass die Geschichte von The Last of Us Part II zu umfangreich sei, um sie in nur einer Staffel zu erzählen. Er sprach sogar davon, dass Staffel 3 länger werden könnte als Staffel 2.

Doch Mazins ursprüngliche Vision scheint ins Wanken zu geraten. Bloys’ Kommentar klingt nicht nach einem festen Entschluss, aber nach einer klaren Tendenz – und nach einer Entscheidung, die nicht mehr allein in den Händen der Showrunner liegt.

Die Unsicherheit wird zusätzlich durch den Rückzug von Neil Druckmann verstärkt. Der Schöpfer der Spiele hatte sich bereits im vergangenen Jahr aus der aktiven Serienproduktion verabschiedet, um sich vollständig auf Naughty Dogs Zukunft zu konzentrieren – inklusive seines neuen Projekts Intergalactic: The Heretic Prophet.

Druckmanns Abgang hinterlässt eine Lücke, die man in Staffel 2 bereits gespürt hat. Die Reaktionen auf die zweite Staffel fielen gemischt aus, und die kreative Ausrichtung wirkte weniger geschlossen als zuvor.

Sollte Staffel 3 tatsächlich das Finale werden, müsste Mazin die Geschichte von Part II deutlich komprimieren – oder erzählerisch neu strukturieren. Beides wäre ein riskanter Schritt, aber nicht unmöglich. HBO hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Serien lieber stark beenden, als sie auszudehnen.