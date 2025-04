Kino, Serien & TV: The Last of Us vorzeitig um dritte Staffel verlängert

Die Serie The Last of Us wurde vor dem Start der zweiten Staffel um eine dritte verlängert.

Gute Neuigkeiten für Serien-Fans im Allgemeinen und Fans von The Last of Us im Besonderen.

Noch vor dem Start von Staffel 2, die hierzulande am 14. April auf Sky /WOW gestreamt werden kann, wurde die Serie verlängert.

Auf dem Social-Media-Account von MAX, dem Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, schrieb man „Das kann nicht umsonst sein. Staffel 3 wird kommen.“

