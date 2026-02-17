Kino, Serien & TV: The Mandalorian and Grogu zeigen ersten Kinotrailer

Lucasfilm hat den offiziellen Trailer zu The Mandalorian and Grogu veröffentlicht und damit den Startschuss für das erste große Kinoabenteuer des beliebten Duos gegeben. Der Film kommt am 22. Mai in die Kinos und setzt die Geschichte von Din Djarin und Grogu auf der großen Leinwand fort.

