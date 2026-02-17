Kino, Serien & TV: The Mandalorian and Grogu zeigen ersten Kinotrailer

Lucasfilm hat den offiziellen Trailer zu The Mandalorian and Grogu veröffentlicht und damit den Startschuss für das erste große Kinoabenteuer des beliebten Duos gegeben. Der Film kommt am 22. Mai in die Kinos und setzt die Geschichte von Din Djarin und Grogu auf der großen Leinwand fort.
Die Serie ist schon so abgekackt in den letzten Staffeln…hab da wenig Hoffnung auf nen guten Film.
Naja…am Kinotag mit meinem Sohn wird schon gehen.
Die gute Nachricht ist, für den Film braucht man sich keine Sorgen wegen der Verfügbarkeit von Kinotickets machen.
Die schlechte Nachricht ist, gemessen daran was man in den Trailern sieht, wird der Film mega scheiße² werden.
Wird irgendwann Mal im Disney Stream geguckt, würde dafür nicht ins Kino gehen wollen.
Wäre schön wenn es wieder mehr um Mando geht, ansonsten zweifel ich es ziemlich an ob sie das gut ins Filmformat aufblasen können, die Serienfolgen waren ja schon immer sehr kurz.
Ist Kennedy nun wenigstens schon weg von Lucasfilm ?