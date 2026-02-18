Kino, Serien & TV: The Mortuary Assistant kehrt zurück – jetzt als Horrorfilm fürs Kino

Vom Indie Albtraum zur Kinoleinwand – The Mortuary Assistant erschreckt euch jetzt im Film, geschrieben vom Schöpfer des Spiels.

Horror trifft Horror: The Mortuary Assistant, einer der prägendsten Indie-Schocker der letzten Jahre, schafft den Sprung von der Spielewelt ins Kino. Die Filmadaption startete am 13. Februar 2026 – stilecht an einem Freitag, dem 13. – und bleibt der Vorlage bemerkenswert treu.

Produziert wird der Film von Epic Pictures über das Horrorlabel DREAD, gemeinsam mit Traverse Media und Jacob P. Heineke. Genau wie im Spiel folgt die Handlung Rebecca Owens, gespielt von Willa Holland, die als frisch zertifizierter Leichenbestatter ihren ersten Nachtdienst im River Fields Mortuary antritt. Was als Routine beginnt, verwandelt sich schnell in eine Nacht voller Dämonenrituale, verstörender Visionen und der düsteren Vergangenheit ihres Chefs Raymond Delver (gespielt von Paul Sparks).

Besonders bemerkenswert: Das Drehbuch stammt unter anderem von Brian Clarke, dem Entwickler des Originalspiels. Damit soll der Film die Atmosphäre, die Geheimnisse und die psychologische Intensität einfangen, die The Mortuary Assistant seit fast vier Jahren zu einem Dauerbrenner im Horrorgenre machen.

Den Trailer gibt es hier:

  2. Spaxarrow 9460 XP Beginner Level 4 | 18.02.2026 - 12:11 Uhr

    Cool why not, sah 2 lets plays von und der trailer sieht 100 mal passender aus als der von dem aktuellen Silent Hill Film

  3. Andaro 24005 XP Nasenbohrer Level 2 | 18.02.2026 - 12:27 Uhr

    Sieht doch eigentlich nicht schlecht aus, werde ich mir evtl. irgendwann mal anschauen.

  4. Robilein 1217890 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.02.2026 - 12:29 Uhr

    Oha, ziemlich cooler Trailer. Wäre perfekt um mir in die Hosen zu scheißen😂😂😂

    Denke mal zu uns kommt es nicht in die Kinos. Könnte eher eine Direct-to-DVD Veröffentlichung sein. Und bitte nicht digital only.

  5. de Maja 325475 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.02.2026 - 12:30 Uhr

    Kenn ich nicht, richtiger Indiehit und ich hab mir Hundreds of Beavers angeschaut 😅

