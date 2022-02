Kino, Serien & TV: The Rock in möglicher Call of Duty-Verfilmung

Dwayne „The Rock“ Johnson bestätigt die Umsetzung eines Videospiels für die große Leinwand und es könnte sich dabei um die Call of Duty-Reihe handeln.

Der Schauspieler und Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson wird in einer weiteren Videospielverfilmung zu sehen sein.

Am Ende eines Interviews mit Men’s Journal zu seiner Rolle im Film Black Adam, wurde The Rock zu möglichen Plänen gefragt, Videospielcharaktere auf die große Leinwand zu bringen. Angesichts seiner langen Geschichte mit Xbox und Microsoft.

Und tatsächlich teasert er die Verfilmung eines Videospiels an, die noch in diesem Jahr angekündigt werden soll.

Um welches Videospiel oder welche Videospiel-Reihe es sich handelt, das wollte The Rock nicht verraten. Es soll sich aber um eines der größten und härtesten Spiele handeln. Ein Spiel, dass er selbst seit Jahren spielt.

„Ich war schon immer ein großer Madden-Fan. Ich kann nicht verraten, um welches Spiel es sich im Einzelnen handelt, aber es wird dieses Jahr eine Ankündigung geben. Wir werden eines der größten und härtesten Spiele auf den Bildschirm bringen – eines, das ich seit Jahren spiele. Ich freue mich schon sehr darauf, es den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren. Natürlich werden wir es unseren Gamer-Freunden recht machen – aber eigentlich wollen wir nur einen tollen Film machen.“

Um welches Videospiel könnte es sich handeln?

Einem Bericht von giantfreakinrobot.com zufolge soll es sich um einen Film zu Call of Duty handeln. The Rock soll dazu Gespräche mit Studios geführt haben. Eine Ankündigung in diesem Jahr könnte bedeuten, dass sie erfolgreich verlaufen sind.