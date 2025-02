Kino, Serien & TV: Thunderbolts und elf weitere Super Bowl-Trailer

Schaut euch alle Kino-Trailer vom Super Bowl 2025 an, darunter Marvel Thunderbolts* und Mission Impossible 8: The Final Reckoning.

Mit 40 zu 22 besiegten die Philadelphia Eagles in der vergangenen Nacht die Kansas City Chiefs und holten sich so zum zweiten Mal den begehrten Super Bowl.

In der Halbzeit wurden traditionell wieder die neusten Werbe-Filmchen zahlreicher Unternehmen gezeigt. Darunter befanden sich auch frische Trailer zu kommenden Kinofilmen.

Zu sehen gab es unter anderem Trailer zu Marvel Thunderbolts*, Mission Impossible 8: The Final Reckoning, M3GAN 2.0 und The Fantastic Four: First Steps.

Die insgesamt zwölf Trailer könnt ihr euch jetzt im folgenden Video von KinoCheck direkt hintereinander einverleiben. Über die Kapitelfunktion lassen sich die Trailer auch direkt ansteuern.

Auf welche Filme freut ihr euch besonderes?