Kino, Serien & TV: Titel des neuen Resident Evil-Films bekannt

Der Drehbuchautor und Regisseur des neuen Resident Evil-Films hat den Titel des Streifens verraten.

Laut Johannes Roberts heißt der offizielle Filmtitel Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Wie schon länger bekannt, wird das Film-Reboot eine Umsetzung die ersten beiden Teile der berühmten Videospielreihe von Capcom enthalten, die mit einer neuen Riege von Schauspieler/innern besetzt wurde.

Roberts sagte in einem kürzlichen Interview, dass der Film „eine schicksalshafte Nacht“ umspannt und mit dem Spencer Anwesen sowie der Polizeistation nur zwei Orte die Handlung erzählen.

Er betonte auch, dass es sich bei Resident Evil: Welcome to Raccoon City nicht um ein Remake handelt, sondern es in eine völlig andere Richtung geht. Er hofft mit der Franchise ein eigenes Ding zu schaffen, welches sich mit der Überlieferung sowie der Geschichte und dem Stoff der Spiele auseinandersetzt.