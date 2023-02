Kino, Serien & TV: TLoU-Darsteller spielte zuletzt vor 25 Jahren ein Videospiel

Der Jump ’n’ Run-Klassiker Banjo Kazooie bewegte The Last of Us-Darsteller Nick Offerman vor 25 Jahren dazu, mit Videospielen aufzuhören.

Vor zwei Wochen feierte die TV-Serie zum PlayStation-Hit The Last of Us ihr äußerst erfolgreiches Debüt. Und das, obwohl mit Pedro Pascal und Bella Ramsey gleich mehrere Hauptdarsteller das Spiel selbst nie gespielt haben.

In diese Riege reiht sich jetzt auch Bill-Darsteller Nick Offerman ein, der eigenen Angaben zufolge, mit Banjo Kazooie zuletzt vor 25 Jahren ein Videospiel gespielt hat.

Bei Jimmy Kimmel Live verrät Offerman weitere Details zu seiner damaligen Entscheidung und welche Rolle der Jump ’n’ Run-Klassiker dabei spielte:

„Ich bin sehr nachgiebig, und ich habe ein paar Wochen an ein Videospiel namens Banjo-Kazooie verloren. Zwei Wochen vergingen, und ich dachte: Oh mein Gott – der langsame Dopaminausstoß ist so köstlich.“ „Dann ist es vorbei, und du sagst: ‚Ja, ich habe gewonnen‘, und ich frage mich sofort: ‚Was habe ich nur mit meinem Leben gemacht?“ „Und so habe ich beschlossen, dass ich das nie wieder tun werde – und zum Glück, denn Spiele sind so gut geworden, wie The Last of Us, dass ich glaube, ich würde in einem Keller sitzen und nicht einmal mehr für solche Shows vorsprechen.“

In der dritten Episode der The Last of Us-Serie verkörpert Offerman den Charakter Bill, der gemeinsam mit seinem Lebenspartner Frank nach der Pandemie in einer eigenen isolierten Stadt lebt.