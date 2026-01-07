Kino, Serien & TV: Tomb‑Raider‑Serie enthüllt kompletten Cast

Mit frischen Casting‑News rückt die kommende Tomb‑Raider‑Serie von Prime Video erneut in den Mittelpunkt, denn die Produktion bestätigt mehrere neue Schauspieler und erweitert damit das Ensemble rund um die ikonische Abenteuer‑Marke.
Im Fokus steht die Beteiligung von Sigourney Weaver, die sich dem Cast anschließt und der Serie zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft. Auch Jason Isaacs gehört zu den neu bestätigten Darstellern und verstärkt die Besetzung, die das Tomb‑Raider‑Universum in einer neuen Serienadaption zum Leben erwecken soll.
Bereits zuvor wurde bekannt gegeben, dass Sophie Turner die Rolle von Lara Croft übernimmt und damit das Zentrum der Tomb‑Raider‑Serie bildet. Die kreative Leitung liegt bei Phoebe Waller‑Bridge, die als Creator, Autorin, Executive Producer und Co‑Showrunner fungiert und gemeinsam mit Chad Hodge die Umsetzung verantwortet.
Tomb Raider Serie – Prime Video – Schauspieler
- Martin Bobb-Semple ist Zip
- Jason Isaacs ist Atlas DeMornay
- Bill Paterson ist Winston
- Jack Bannon ist Gerry
- John Heffernan ist David
- Celia Imrie ist Francine
- Paterson Joseph ist Thomas Warner
- Sasha Luss is Sasha
- Juliette Motamed ist Georgia
- Sigourney Weaver ist Evelyn Wallis
- August Wittgenstein ist Lukas
Mit der Kombination aus etablierten Schauspielern und einer erfahrenen kreativen Führung formt sich die Tomb‑Raider‑Serie zu einem der spannendsten Projekte im Prime‑Video‑Portfolio.
