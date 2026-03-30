Kino, Serien & TV: Tomb Raider Dreharbeiten gestoppt, Sophie Turner verletzt

Die Dreharbeiten zur Tomb Raider-Produktion wurden vorübergehend unterbrochen, nachdem Hauptdarstellerin Sophie Turner eine leichte Verletzung erlitten hat.

Die Produktion der neuen Tomb Raider-Adaption wurde vorübergehend gestoppt. Grund dafür ist eine Verletzung der Hauptdarstellerin Sophie Turner, die laut offiziellen Angaben als „leicht“ eingestuft wird.

Das verantwortliche Studio Amazon MGM Studios bestätigte, dass die Dreharbeiten vorsorglich pausiert wurden, um der Schauspielerin ausreichend Zeit zur Erholung zu geben. Man rechne damit, die Produktion zeitnah wieder aufnehmen zu können.

Konkrete Details zur Art der Verletzung wurden nicht veröffentlicht. Die Entscheidung zur Unterbrechung erfolgte offenbar aus Sicherheits- und Vorsichtsgründen, wie es bei größeren Film- und Serienproduktionen nicht unüblich ist.

Trotz der Unterbrechung bleibt die Produktion weiterhin auf Kurs. Sobald sich der Gesundheitszustand von Turner stabilisiert hat, sollen die Dreharbeiten fortgesetzt werden, um den geplanten Zeitrahmen möglichst einzuhalten.

Weitere Informationen zu möglichen Verzögerungen oder Auswirkungen auf den Veröffentlichungsplan liegen aktuell nicht vor.