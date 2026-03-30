Kino, Serien & TV: Tomb Raider Dreharbeiten gestoppt, Sophie Turner verletzt

Die Produktion der neuen Tomb Raider-Adaption wurde vorübergehend gestoppt. Grund dafür ist eine Verletzung der Hauptdarstellerin Sophie Turner, die laut offiziellen Angaben als „leicht“ eingestuft wird.
Das verantwortliche Studio Amazon MGM Studios bestätigte, dass die Dreharbeiten vorsorglich pausiert wurden, um der Schauspielerin ausreichend Zeit zur Erholung zu geben. Man rechne damit, die Produktion zeitnah wieder aufnehmen zu können.
Konkrete Details zur Art der Verletzung wurden nicht veröffentlicht. Die Entscheidung zur Unterbrechung erfolgte offenbar aus Sicherheits- und Vorsichtsgründen, wie es bei größeren Film- und Serienproduktionen nicht unüblich ist.
Trotz der Unterbrechung bleibt die Produktion weiterhin auf Kurs. Sobald sich der Gesundheitszustand von Turner stabilisiert hat, sollen die Dreharbeiten fortgesetzt werden, um den geplanten Zeitrahmen möglichst einzuhalten.
Weitere Informationen zu möglichen Verzögerungen oder Auswirkungen auf den Veröffentlichungsplan liegen aktuell nicht vor.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gute Besserung 🤕
Kann passieren bei solch einer Rolle, scheint aber nicht so schlimm zu sein.
Einer ihrer Nails abgebrochen? 🤭
Ach, das eine oder andere fehlende Körperteil wird schon nicht auffallen…leichte Verletzungen passieren halt 😅
Von mir auch gute Besserung wird schon weiter gehen
Leicht? Wow.
Jackie Chan hat mit gebrochenen Knochen weiter gemacht.
Der weiß auch das da ne komplette Industrie dran hängt, vom einfachen Caterer, Visagisten bis zum Setbauer und die alle würden in der Zeit nix verdienen bei Ausfall der Stars. Deswegen nimmt Hollywood ja eigentlich Stuntmen grundsätzlich. Wahrscheinlich ist sie nur aus ihrem Wohnwagen gestolpert 😅
Der erste „Fehltritt“ sozusagen.
Mal sehen wie viele noch kommen.
Wünsche ihr gute Besserung. Gesundheit geht vor. 🍀
Pff. Lara Croft würde da die Zähne zusammenbeißen und weiter machen
Was soll denn da passiert sein? Die haben sogar eine Stuntfrau fürs Leiter hochsteigen damit diese Multimillionen-Produktionen nicht riskiert werden.
Entweder ist das ein billiger PR-Gag oder sie ist wirklich vom Wohnwagen gestolpert, wie das de Maja gesagt hat.
Es wird ja nicht mal ungefähr genannt, was passiert ist.