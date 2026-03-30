Kino, Serien & TV: Tomb Raider Dreharbeiten gestoppt, Sophie Turner verletzt

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Die Dreharbeiten zur Tomb Raider-Produktion wurden vorübergehend unterbrochen, nachdem Hauptdarstellerin Sophie Turner eine leichte Verletzung erlitten hat.

Die Produktion der neuen Tomb Raider-Adaption wurde vorübergehend gestoppt. Grund dafür ist eine Verletzung der Hauptdarstellerin Sophie Turner, die laut offiziellen Angaben als „leicht“ eingestuft wird.

Das verantwortliche Studio Amazon MGM Studios bestätigte, dass die Dreharbeiten vorsorglich pausiert wurden, um der Schauspielerin ausreichend Zeit zur Erholung zu geben. Man rechne damit, die Produktion zeitnah wieder aufnehmen zu können.

Konkrete Details zur Art der Verletzung wurden nicht veröffentlicht. Die Entscheidung zur Unterbrechung erfolgte offenbar aus Sicherheits- und Vorsichtsgründen, wie es bei größeren Film- und Serienproduktionen nicht unüblich ist.

Trotz der Unterbrechung bleibt die Produktion weiterhin auf Kurs. Sobald sich der Gesundheitszustand von Turner stabilisiert hat, sollen die Dreharbeiten fortgesetzt werden, um den geplanten Zeitrahmen möglichst einzuhalten.

Weitere Informationen zu möglichen Verzögerungen oder Auswirkungen auf den Veröffentlichungsplan liegen aktuell nicht vor.

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11 Kommentare Added

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  2. Katanameister 372960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 30.03.2026 - 19:42 Uhr

    Kann passieren bei solch einer Rolle, scheint aber nicht so schlimm zu sein.

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  4. Ash2X 325760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.03.2026 - 19:45 Uhr

    Ach, das eine oder andere fehlende Körperteil wird schon nicht auffallen…leichte Verletzungen passieren halt 😅

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    • de Maja 334935 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.03.2026 - 21:06 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Der weiß auch das da ne komplette Industrie dran hängt, vom einfachen Caterer, Visagisten bis zum Setbauer und die alle würden in der Zeit nix verdienen bei Ausfall der Stars. Deswegen nimmt Hollywood ja eigentlich Stuntmen grundsätzlich. Wahrscheinlich ist sie nur aus ihrem Wohnwagen gestolpert 😅

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  8. DrFreaK666 240545 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.03.2026 - 20:28 Uhr

    Pff. Lara Croft würde da die Zähne zusammenbeißen und weiter machen

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  9. TJ44 4540 XP Beginner Level 2 | 30.03.2026 - 21:13 Uhr

    Was soll denn da passiert sein? Die haben sogar eine Stuntfrau fürs Leiter hochsteigen damit diese Multimillionen-Produktionen nicht riskiert werden.
    Entweder ist das ein billiger PR-Gag oder sie ist wirklich vom Wohnwagen gestolpert, wie das de Maja gesagt hat.
    Es wird ja nicht mal ungefähr genannt, was passiert ist.

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