Kino, Serien & TV: Tomb Raider Filmrechte stehen zum Verkauf

Das Filmstudio MGM hat seine Rechte am Tomb Raider-Franchise verwirkt. Jetzt steht Lara Croft zum Verkauf!

Film- und Spielrechte werden meist unter strengen Auflagen veräußert, beispielsweise bis zum Tag X müsst ihr X-viele Adaptionen erschaffen oder es wird verkauft. Eben so etwas ist jetzt dem Tomb Raider-Franchise widerfahren.

Das Filmstudio GK hat 2011 die Rechte an Tomb Raider Filmen von Square Enix gekauft und die Produktion bei MGM 2013 in Auftrag gegeben. Damit diese Konstellation erhalten bleibt, hätte MGM bis Mai 2022 grünes Licht für den Tomb Raider 2 Film geben müssen. Da dies nicht geschehen ist, sieht man sich jetzt nach neuen Produzenten um und ein Wettrennen um die Marke ist entbrannt. Welche Studios mitbieten, ist jedoch nicht bekannt.

Wer immer den Zuschlag bekommt, wird sich auch nach einer neuen Lara umgucken müssen. Die Schauspielerin Alicia Vikander, bekannt als letzte Lara Croft, berichtete, dass sich der zweite Film im Limbus befand. Grund hierfür wären politische Themen gewesen. Sie wird jedoch nicht mehr an Bord sein, falls es eine weitere Adaption gibt. Laut eines Berichtes von The Wrap handelt es sich beim nächsten Film vermutlich erneut um ein Reboot der Reihe, was eine Neubesetzung der Rolle verständlich macht.

Wer die Rechte ergattert und wie die Zukunft der Tomb Raider-Filmreihe aussieht, ist also zunächst einmal ungeklärt.