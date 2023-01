Kino, Serien & TV: Tomb Raider TV-Serie in Arbeit laut Bericht

Die Adaptierung von Videospielen auf den Bildschirm oder für das Kino ist seit einigen Jahren schwer in Mode. Der Master Chief schaffte es etwa mit Halo im letzten Jahr in Serie zu gehen. Der dritte Film zu Sonic the Hedgehog erscheint 2024 und jüngst gab es Bilder aus der Fallout Serie von Amazon zu sehen.

Vom aktuell riesigen Erfolg der Serie The Last of Us dürfte inzwischen ebenfalls jeder gehört haben.

Mit Tomb Raider könnte sich eine weitere bekannte Videospielmarke der erfolgreichen Welle anschließen.

So befindet sich einem Bericht nach eine Tomb Raider TV-Serie bei Amazon in Entwicklung. Die britische Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge soll die Bücher schreiben.

Mehr Details sind dazu nicht bekannt. Die Serie soll aber ein neues Tomb Raider-Universum zeigen, inklusive einer neuen Lara Croft.

Amazon soll ebenfalls einen neuen Tomb Raider Film in der Mache haben. Weiterhin wird man das nächste Videospiel mit der britischen Archäologin auf den Markt bringen.