Kino, Serien & TV: Trailer und Starttermin zu Splinter Cell: Deathwatch

Eine Legende kehrt im ersten offiziellen Trailer nur Netflix-Animationsserie Tom Clancy‘s Splinter Cell: Deathwatch zurück.

Auf ein neues Spiel der Spielreihe Splinter Cell sollten sich Fans nicht verlassen. Stattdessen arbeitet Ubisoft an einem Remake des ersten Teils.

Für alle die den Agenten Sam Fisher vermissen, kann in die neue Animationsserie Tom Clancy‘s Splinter Cell: Deathwatch eintauchen, die am 14. Oktober beim Streamingdienst Netflix startet.

In der Serie, die vom Schöpfer der „John Wick“-Reihe stammt, deckt Fisher mit der neuen Splinter-Cell-Agentin Zinnia McKenna eine globale Verschwörung auf.