Kino, Serien & TV: Trailer und Starttermin zu Splinter Cell: Deathwatch

Auf ein neues Spiel der Spielreihe Splinter Cell sollten sich Fans nicht verlassen. Stattdessen arbeitet Ubisoft an einem Remake des ersten Teils.
Für alle die den Agenten Sam Fisher vermissen, kann in die neue Animationsserie Tom Clancy‘s Splinter Cell: Deathwatch eintauchen, die am 14. Oktober beim Streamingdienst Netflix startet.
In der Serie, die vom Schöpfer der „John Wick“-Reihe stammt, deckt Fisher mit der neuen Splinter-Cell-Agentin Zinnia McKenna eine globale Verschwörung auf.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
hoffe das da mehr liebe reinfliesst als bei der DMC serie
Aber echt. Der wo das verbockt hat, hat nun die Duke Nukem Serienrechte. :-/
Anime Adaptionen von Netflix haben mich bis dato nicht enttäuscht.
Werde ich aufjedenfall mal reinschauen. Hab Splinter cell gut in Erinnerung von den 360er Zeiten.
Ich weiss nicht ich weiss nicht. Zuviele Spiele TV Adaptionen egal ob Comic, TV oder Film und kaum einige waren gut und große Hits um es positiv auszudrücken.
Der Artstyle ist nicht so meins!
Bin nicht so gehyped, der Funke will nicht überspringen.
Die deutsche Synchro geht mal gar nicht. Nur Nicolas Cage darf wie Nicolas Cage klingen.
Im Original wird er zwar auch von einem (mehr oder weniger) bekannten Schauspieler gesprochen (Liev Schreiber); dem seine Stimme kenne ich allerdings nur aus wenigen Filmen im Original.
Hab manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland nur 10 Sprecher gibt
Der Style is leider nicht so meins.
Wenn sie so wie Tomb Raider und DMC wird, sehr gerne ☝️.