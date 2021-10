Kino, Serien & TV: Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City veröffentlicht

Schaut euch den offiziellen Trailer zum Kinofilm Resident Evil: Welcome to Raccoon City an.

Nachdem Fans erst eine Verschiebung von September auf November hinnehmen mussten, zeigt Constantin Film jetzt den ersten Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Der Film kommt im November in die Kinos. Der Start in Deutschland ist laut Twitter am 25. November 2021.

„Die Geschichte spielt in einer schicksalhaften Nacht in Raccoon City im Jahr 1998. Eine spannende Besetzung schlüpft in die Rollen der legendären Spielfiguren: Kaya Scodelario (Maze Runner) spielt Claire Redfield und Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) Jill Valentine. Robbie Amell (Upload) übernimmt die Rolle des Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) die von Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland 2: Doppelt hält besser) wird als Leon S. Kennedy zu sehen sein und Neal McDonough (Yellowstone) als William Birkin.“

Trailer in Deutsch

Trailer in Englisch