Kino, Serien & TV: Transformers The Movie feiert sein Comeback in 4K

Zurück auf die große Leinwand: Transformers: The Movie feiert sein Comeback in 4K.

Fast genau 40 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung kehrt Transformers: The Movie auf die große Leinwand zurück. Der Animationsklassiker von 1986 erhält eine restaurierte 4K-Kinofassung, zu der jetzt der erste Trailer veröffentlicht wurde.

Die Wiederaufführung ist für den 17. September 2026 angekündigt und gibt Fans damit eine neue Gelegenheit, den Kultfilm im Kino zu erleben.

Im Mittelpunkt steht eine neu restaurierte Präsentation in 4K, mit der das animierte Abenteuer vier Jahrzehnte nach seinem ursprünglichen Kinostart noch einmal auf die große Leinwand gebracht wird.

Transformers: The Movie gehört zu den bekanntesten Animationsproduktionen der Transformers-Geschichte und entwickelte sich über die Jahre zum Kultfilm innerhalb der Franchise.

Mit dem ersten Trailer gibt es nun einen Vorgeschmack darauf, wie sich der Klassiker in seiner restaurierten Fassung präsentiert.

Die 4K-Wiederaufführung von Transformers: The Movie startet am 17. September 2026 in den Kinos. Wer von euch ist dabei?