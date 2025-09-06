Kino, Serien & TV: TV-Serie zu Live is Strange angekündigt

Prime Video kündigt eine TV-Serie zu Live is Strange an, die auf den Geschehnissen des ersten Ablegers basieren wird.

Aufgrund seines narrativen Fokus und bedeutungsvollen Themen ist die Life is Strange-Reihe seit ihrem Start im Jahr 2015 ein potenzieller Kandidat für eine Verfilmung oder eine Serien-Adaption. Letzteres wurde jetzt von Prime Video offiziell angekündigt.

Wie Variety berichtet, wird die Serie von Story Kitchen und LuckyChap zusammen mit Amazon MGM Studios produziert und auf den Geschehnissen des ersten Life is Strange-Teils basieren. Als Autor, Executive Producer und Showrunner wurde Charlie Covell (The End of the F***ing World, KAOS) verpflichtet.

„Es ist eine große Ehre, ‚Life Is Strange‘ für Amazon MGM Studios zu adaptieren“, erklärt Covell. „Ich bin ein großer Fan des Spiels und freue mich sehr darauf, mit den unglaublichen Teams von Square Enix, Story Kitchen und LuckyChap zusammenzuarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, die Geschichte von Max und Chloe mit anderen Spielern und einem neuen Publikum zu teilen.“ „Die Geschichte handelt von Max, einer Fotografie-Studentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, während sie das Leben ihrer besten Freundin aus Kindertagen, Chloe, rettet“, so die Beschreibung der Handlung der Serie. „Während sie sich bemüht, diese neue Fähigkeit zu verstehen, untersuchen die beiden das mysteriöse Verschwinden eines Kommilitonen und decken eine dunkle Seite ihrer Stadt auf, die sie letztendlich dazu zwingt, eine unmögliche Entscheidung über Leben und Tod zu treffen, die sie für immer prägen wird.“