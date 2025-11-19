Kino, Serien & TV: Twisted Metal erhält dritte Staffel

Die Actionserie Twisted Metal wird fortgesetzt: Der US-Streamingdienst Peacock hat eine dritte Staffel bestellt.
Hinter den Kulissen kommt es jedoch zu Veränderungen. Wie Variety berichtet, verlässt Mit-Schöpfer Michael Jonathan Smith die Produktion nach der zweiten Staffel und gibt seine Rolle als Showrunner ab. Die kreative Leitung übernimmt künftig David Reed, der zusätzlich als Executive Producer fungieren wird.
Twisted Metal basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe für die PlayStation. In Deutschland sind die ersten beiden Staffeln derzeit bei Prime Video verfügbar.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss die zweite Staffel noch schauen. Die erste fand ich super, auch wenn ich die Spiele nie gespielt habe.
Nie von der Serie gehört, Wertungen sehen eher ok aus.
Kenne nicht mal die erste 😬