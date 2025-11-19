Kino, Serien & TV: Twisted Metal erhält dritte Staffel

Die auf der PlayStation-Reihe basierende Serie Twisted Metal geht weiter – Staffel 3 ist bestätigt.

Die Actionserie Twisted Metal wird fortgesetzt: Der US-Streamingdienst Peacock hat eine dritte Staffel bestellt.

Hinter den Kulissen kommt es jedoch zu Veränderungen. Wie Variety berichtet, verlässt Mit-Schöpfer Michael Jonathan Smith die Produktion nach der zweiten Staffel und gibt seine Rolle als Showrunner ab. Die kreative Leitung übernimmt künftig David Reed, der zusätzlich als Executive Producer fungieren wird.

Twisted Metal basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe für die PlayStation. In Deutschland sind die ersten beiden Staffeln derzeit bei Prime Video verfügbar.

  1. Lord Maternus 348125 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.11.2025 - 13:05 Uhr

    Muss die zweite Staffel noch schauen. Die erste fand ich super, auch wenn ich die Spiele nie gespielt habe.

