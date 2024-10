Kino, Serien & TV: Veteran wird Showrunner für God of War-Serie

Am Montag erst hatten wir über einen Neustart der Entwicklung der Amazon Prime-Serie God of War berichtet. Nachdem mehrere Autoren und der Showrunner Rafe Judkins das Projekt verlassen hatten, hat man einen Nachfolger gefunden.

Neuer Showrunner ist demnach Ronald D. Moore, wie Deadline schreibt. Moore ist auch Autor und ausführender Produzent der Serie.

Moore ist als Produzent bzw. Showrunner bekannt für Serien wie For All Mankind, Outlander, Battlestar Galactica, Roswell, Star Trek Deep Space Nine, Next Generation und Voyager und vieles mehr.