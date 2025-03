Kino, Serien & TV: Videos zeigen New Vegas-Set in Fallout Staffel 2

Es geht tatsächlich ins postapokalyptische New Vegas in der zweiten Staffel der Hit-Serie Fallout.

Aus der zweiten Staffel der Prime Video-Serie Fallout wurden Videoclips geleakt, die ein riesiges Set zeigen.

In den Clips zu sehen ist das postapokalyptische Las Vegas sowie das Casino Lucky 38 aus dem Spiel Fallout: New Vegas. Bereits am Ende der ersten Staffel gab es einen deutlichen Hinweis, dass New Vegas ein Handlungsort von Staffel 2 sein könnte.

Insbesondere Fans von Fallout: New Vegas dürften sich darüber freuen. Während sie weiterhin auf einen Nachfolger hoffen, können sie zumindest dem Ort in der Serie einen erneuten Besuch abstatten.