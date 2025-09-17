Kino, Serien & TV: Videospieladaptionen boosten Spielerzahlen deutlich

TV- oder Filmadaptionen zu Videospielen sorgen laut einer neuen Studie für durchschnittlich um 140 % gesteigerte Spielerzahlen.

Dass TV-Serien oder Filme selbst in die Tage gekommenen Videospielen zu neuen Höhen in Bereich Spielerzahlen verhelfen können, ist kein Geheimnis. Wie stark die Auswirkungen genau sind, wurde jetzt von Ampere Analysis untersucht.

Das britische Forschungsunternehmen kommt zu dem Schluss, dass Videospiel-Adaptionen zu einem durchschnittlichen Spielerwachstum von fast 140 % führen. Dabei schneiden TV-Adaption mit einem durchschnittlichen Spielerwachstum von 203 % deutlich besser ab als Filmadaptionen mit 48 %.

Als Beispiele nennt die Studie die Serien zu Fallout (Amazon Prime) und The Last of Us (HBO). Erstere konnte in sechs Monaten 100 Millionen Zuschauer erreichen und die monatlich aktiven Nutzer der verschiedenen Fallout-Videospiele um 490 % steigern. Auch Verkäufe und In-App-Käufe verzeichneten einen deutlichen Anstieg.

The Last of Us konnte direkt zum Start im Januar 2023 4,7 Millionen Zuschauer für sich begeistern. Das Engagement innerhalb der Marke konnte während den beiden Staffeln um durchschnittlich 150 % gesteigert werden.

Kleinere Marken wie Devil May Cry, dessen im April veröffentlichte Netflix-Serie für um 358 % gestiegen Spielerzahlen im Vergleich zum Vormonat sorgte, können laut der Studie ebenso von TV- oder Filmadaptionen profitieren wie beispielsweise der Dauerbrenner Minecraft, welcher nach seinem ebenfalls im April veröffentlichten Kinofilm 30 % mehr Spieler verzeichnen konnte.

„Medienadaptionen sind ein echter Booster für die Spielerbasis von Gaming-Franchises“, sagt Ricardo Parsons, Analyst bei Ampere Analysis. „Sie ziehen ein großes neues Publikum an, von Leuten, die zum ersten Mal in die Ödnis von Fallout eintauchen, bis hin zu ehemaligen Spielern, die zu Minecraft zurückkehren.“ „Und im Gegensatz zu DLCs oder Remasters zeigen erfolgreiche Adaptionen diese Geschichten einem breiteren Publikum und erweitern so ihre Reichweite.“ „Da kürzlich Adaptionen von Call of Duty, Life is Strange und Dark Deception angekündigt wurden, geht Ampere davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird – eine Win-Win-Situation für Publisher, die neue Spieler suchen, und Studios, die nach einer fertigen Fangemeinde suchen.“