Kino, Serien & TV: Vollständige Besetzung zum Elden Ring-Film angekündigt

Bandai Namco Entertainment und A24 kündigen an, dass die Live-Action-Adaption des Fantasy-Spiels Elden Ring, bei der Alex Garland für Drehbuch und Regie zuständig ist, für IMAX gefilmt und am 03. März 2028 erscheinen wird.
Die Produktion beginnt im Frühjahr 2026 und die vollständige Besetzung besteht aus:
- Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
- Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
- Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
- Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag – Doppeltes Spiel)
- Havana Rose Liu (Bottoms)
- Sonoya Mizuno (Ex Machina)
- Jonathan Pryce (Die zwei Päpste)
- Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
- Nick Offerman (The Last of Us)
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- und Peter Serafinowicz.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Daran, dass mir kein einziger Name bekannt vorkommt, merke ich mal wieder, wie wenig ich mitbekomme, was in Hollywood und Umgebung so abgeht. Find ich gut xD
Die Verfilmung brauche ich allerdings nicht, muss ich sagen.
Ich weiß immer noch nicht, was ich von dieser Verfilmung halten soll. Ich lasse mich mal überraschen. 🙂
Wird Vilt. so albern wie der Manga
Werden wir dann sehen. 😆
Ben Whishaw kenne ich sogar und auch bei den anderen Name hat es Filme dabei die ich gesehen habe. Bzw. Ex Machina zählt sogar zu einer meiner erweiterten Lieblingsfilme. Der Cast kann sich also durchaus sehen lassen denke ich.
Nick Offermann das heißt es wird viel Fleisch gegessen.
Kenne von den genannten nur Jonathan Pryce und Ben Wishaw, bin auf mehr Infos gespannt.
Als Film…🤔 Da bin ich mal gespannt 😁
Sagen mir alle nichts