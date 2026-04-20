Kino, Serien & TV: Vollständige Besetzung zum Elden Ring-Film angekündigt

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Film-Adaption zu ELDEN RING von Alex Garland kommt am 03. März 2028 in die Kinos, vollständige Besetzung angekündigt.

Bandai Namco Entertainment und A24 kündigen an, dass die Live-Action-Adaption des Fantasy-Spiels Elden Ring, bei der Alex Garland für Drehbuch und Regie zuständig ist, für IMAX gefilmt und am 03. März 2028 erscheinen wird.

Die Produktion beginnt im Frühjahr 2026 und die vollständige Besetzung besteht aus:

  • Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
  • Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
  • Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
  • Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag – Doppeltes Spiel)
  • Havana Rose Liu (Bottoms)
  • Sonoya Mizuno (Ex Machina)
  • Jonathan Pryce (Die zwei Päpste)
  • Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
  • Nick Offerman (The Last of Us)
  • John Hodgkinson
  • Jefferson Hall
  • Emma Laird
  • und Peter Serafinowicz.

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9 Kommentare Added

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  1. Lord Maternus 369265 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.04.2026 - 17:15 Uhr

    Daran, dass mir kein einziger Name bekannt vorkommt, merke ich mal wieder, wie wenig ich mitbekomme, was in Hollywood und Umgebung so abgeht. Find ich gut xD

    Die Verfilmung brauche ich allerdings nicht, muss ich sagen.

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  2. B2RK4N11 820 XP Neuling | 20.04.2026 - 17:22 Uhr

    Ich weiß immer noch nicht, was ich von dieser Verfilmung halten soll. Ich lasse mich mal überraschen. 🙂

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  3. Hattori Hanzo 39045 XP Bobby Car Rennfahrer | 20.04.2026 - 17:30 Uhr

    Ben Whishaw kenne ich sogar und auch bei den anderen Name hat es Filme dabei die ich gesehen habe. Bzw. Ex Machina zählt sogar zu einer meiner erweiterten Lieblingsfilme. Der Cast kann sich also durchaus sehen lassen denke ich.

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  5. Katanameister 395960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.04.2026 - 18:41 Uhr

    Kenne von den genannten nur Jonathan Pryce und Ben Wishaw, bin auf mehr Infos gespannt.

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