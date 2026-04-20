Kino, Serien & TV: Vollständige Besetzung zum Elden Ring-Film angekündigt

Film-Adaption zu ELDEN RING von Alex Garland kommt am 03. März 2028 in die Kinos, vollständige Besetzung angekündigt.

Bandai Namco Entertainment und A24 kündigen an, dass die Live-Action-Adaption des Fantasy-Spiels Elden Ring, bei der Alex Garland für Drehbuch und Regie zuständig ist, für IMAX gefilmt und am 03. März 2028 erscheinen wird.

Die Produktion beginnt im Frühjahr 2026 und die vollständige Besetzung besteht aus:

Kit Connor (Warfare, Heartstopper)

Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)

Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag – Doppeltes Spiel)

Havana Rose Liu (Bottoms)

Sonoya Mizuno (Ex Machina)

Jonathan Pryce (Die zwei Päpste)

Ruby Cruz (Willow, Bottoms)

Nick Offerman (The Last of Us)

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

und Peter Serafinowicz.