Kino, Serien & TV: Warner Bros. wird Paramount-Angebot ablehnen – Bericht

Warner Bros. Discovery wird laut Bericht das Paramount-Angebot ablehnen und am Netflix-Deal festhalten.

Der Konzern Warner Bros. Dioscovery will sich auf keinen Deal mit Paramount einlassen. Laut einem neuen Bericht will man auch das letzte Angebot von Paramount ablehnen und stattdessen an der Vereinbarung mit Netflix festhalten.

Wie Bloomberg berichtet, will der Aufsichtsrat den Aktionären empfehlen, das jüngste Übernahmeangebot von Paramount abzulehnen. Das Netflix-Abkommen sei nach eingehender Prüfung wertvoller und verlässlicher als das Angebot von Paramount.

Vor zwei Wochen kündigte Netflix die Übernahme der Film- und Streaming-Sparte von Warner Bros Discovery für knapp 83 Milliarden Dollar an. Daraufhin wandte sich Paramount mit einer feindlichen Übernahme direkt an die Aktionäre und bot 18 Milliarden Dollar mehr.

