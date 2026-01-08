Kino, Serien & TV: Warner weist erneutes Paramount‑Angebot zurück

Warner Bros. Discovery hat die überarbeitete Offerte von Paramount Skydance erneut abgelehnt. In einer Mitteilung betonte der Vorstand, dass das Angebot nicht den Kriterien eines überlegenen Vorschlags entspreche und weder im Interesse des Unternehmens noch seiner Anteilseigner liege.
Die Entscheidung fiel einstimmig und stützt sich auf die Bedingungen des bestehenden Fusionsabkommens mit Netflix.
Laut Vorstandschef Samuel A. Di Piazza Jr. bleibt das aktualisierte Angebot in mehreren zentralen Punkten hinter der Vereinbarung mit Netflix zurück. Besonders die hohe Fremdfinanzierung und fehlende Absicherungen für den Fall eines Scheiterns der Transaktion wurden als problematisch bewertet. Das bestehende Abkommen mit Netflix biete demnach mehr Sicherheit und höheren Wert.
Der Vorstand informierte die Anteilseigner inzwischen ausführlicher über seine Empfehlung und verwies auf das unzureichende Gesamtvolumen des Angebots sowie das erhöhte Risiko, dass die Transaktion im Vergleich zur Netflix‑Vereinbarung nicht erfolgreich abgeschlossen werden könnte.
Netflix hatte im vergangenen Monat angekündigt, Warner Bros. inklusive der Games‑Sparte für 82,7 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Kurz darauf startete Paramount Skydance einen feindlichen Übernahmeversuch für den gesamten Konzern, der umgehend zurückgewiesen wurde. Die nun abgelehnte Anpassung war ein erneuter Versuch, die Kontrolle über Warner Bros. Discovery zu erlangen.
eine neue Runde, eine Wahnsinnsfahrt…
Ob sie es noch ein drittes Mal versuchen werden 😅.
Oh man, ich hasse den Deal. Netflix möchte Filme jetzt nur 17 Tage im Kino laufen lassen bevor es in’s Streaming kommt. Sieht düster für’s Kino und Blu-ray’s aus😔
Naja, morgen schauen wir nochmal Avatar: Fire & Ash, diesmal mit den D-Box Sitzen. Werden wir so genießen🙂
Schlimmer noch daran, die Gamingsparte von WB wurde von Netflix überhaupt nicht eingeplant.. „Was?Gaming? Keine Ahnung, damit planen wir keine Projekte“
Ich finde es z.B. gut.
Denn meine letzten Kino Erlebnis waren eine Katastrophe.
die Mitmenschen verhalten sich einfach nur noch Respektlos.
Ja, solche Trottel gibt es immer. Ich wohne eher ländlich, deswegen werden wir von solchen Idioten meist verschont, toi toi toi. Gibt immer nervige Leute die ihre Smartphones rausholen, wie ich das hasse. Aber wir haben kaum Probleme. Für uns ist Kino einfach immer noch ein Erlebnis. Vorgestern haben wir den ersten John Wick im Kino geschaut. Der Sound, die Leinwand. Da gibt es nichts besseres🙂
Aber für alle die betroffen sind tut es mir natürlich leid.
Das schlimmste war das jemand anfing zu telefonieren…
Der wurde dann aber von 2 Herren die daneben saßen ganz schnell aus dem Saal „geworfen“.
Trotzdem hat es erstmal 2-3 min gedauert bis sich alle wieder beruhigten.
Wenn ich mit der Freundin ins Kino gehe sind schon mal 20€ nur für die Tickets weg, willst du Avatar schauen sind es sogar 40€ ….
Der Kosten nutzten-Stress Faktor lohnt sich für uns 2 einfach nicht mehr.
Dann lieber bei mir zu Hause, wo ein schickes kleines Heimkino vorhanden ist.
Wenn ich weiß das ich in knapp 3 Wochen das auch zu Hause schauen kann, wie wird die Wahl dann wohl ausfallen, wo man den Film schaut?!
Was ein Vollpfosten, da kriege ich so einen Hut wenn ich sowas lese 🤦🤦🤦
Verstehe dich vollkommen.
Ich will den auch sehen, aber die Vorstellungen sind dauernd voll.Bei mir um die Ecke steht die größte Leinwand der Welt. Und den MUSS ich darauf sehen 😁
Boa wie was wo? Die größte Leinwand der Welt? Bitte erzähle mir mehr davon😍
Wollte ich auch unbedingt mit den D-Box Sitzen aber war total ausgebucht alles bei uns und ich hab den Fehler gemacht in ein Standard 3D Kino gegangen zu sein ohne Laserprojektion. Glaube das wäre noch cooler gewesen aber alles war ausgebucht und wir hatten nur den Abend Kinder-frei… Uns war nämlich nach dem Film leicht übel (sowas kenne ich eigentlich nicht). Trotzdem war der Film wieder sehr gut gemacht, einzig hätte er etwas kürzer sein können ohne was wichtiges weg zu lassen aber trotzdem freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Teil 😁
Sag mir bitte wie das mit den D-Box Sitzen alles abgestimmt war und wie die Häufigkeit einer sinnvollen Ergänzung damit war, würde mich nur interessieren 😃 und viel Spaß noch!
Also wir drei waren uns einig das die Zeit so schnell vergangen ist. Wir konnten keine Überlänge feststellen. Der war so spannend, ruckzuck vorbei. Aber das empfindet jeder wohl anders. Ich finde das Aschenvolk so interessant und die Antagonistin Varang puuh, was eine Psycho Tussi😂😂😂
Ich kann von den Erfahrungen aus unserem ersten Film damit berichten, Predator: Badlands. Man kann die Intensität einstellen oder ganz ausschalten. Wir haben es auf volle Leistung gestellt. Das ist so immersiv. Bei der Action ist es echt cool. Es rüttelt, geht nach links, geht nach rechts, nach vorne, nach hinten, je nachdem wo die Action abgeht. Aber nie zu übertrieben oder störend. Es gab zum Beispiel eine Landschaftsaufnahme, und da hat sich auch der Stuhl langsam in die Richtung der Kamerabewegung seitlich bewegt. Richtig richtig cool. Dazu ist das Licht nicht komplett aus, bei uns im Kinosaal wird es irgendwie auch passend nach Situation gedimmt.
Wir haben ja damals die Lieferung mitbekommen. Waren ganz schön viele Paletten mit Technik drin. Also der Preis von 21€ ist es definitiv wert.
Einfach verrückte Summen. Das wird Netflix sich nicht mehr nehmen lassen, sofern zugestimmt wird.
Paramount scheint sehr schlechte Karten zu haben, aber ich bezweifle, dass sie einfach aufgeben werden.
Ik hoffe das se et weiter probieren 😅 wird sich schon noch Geld finden ✌🏻
Netflix beschwört den Tod der Lichtspielhäuser 🫣 hoffe das die bald aus dem Spiel sind
Hoffe, es gibt noch eine Wendung.Netflix wird mir da zu mächtig und die Preise werden danach bestimmt steigen.
Denke der Deal zieht sich auch einige Monate oder Jahre hin, wie der Activision Deal damals