Kino, Serien & TV: Warner weist erneutes Paramount‑Angebot zurück

Der Vorstand von Warner Bros. Discovery weist ein erneutes Angebot von Paramount entschieden zurück und bleibt bei Netflix.

Warner Bros. Discovery hat die überarbeitete Offerte von Paramount Skydance erneut abgelehnt. In einer Mitteilung betonte der Vorstand, dass das Angebot nicht den Kriterien eines überlegenen Vorschlags entspreche und weder im Interesse des Unternehmens noch seiner Anteilseigner liege.

Die Entscheidung fiel einstimmig und stützt sich auf die Bedingungen des bestehenden Fusionsabkommens mit Netflix.

Laut Vorstandschef Samuel A. Di Piazza Jr. bleibt das aktualisierte Angebot in mehreren zentralen Punkten hinter der Vereinbarung mit Netflix zurück. Besonders die hohe Fremdfinanzierung und fehlende Absicherungen für den Fall eines Scheiterns der Transaktion wurden als problematisch bewertet. Das bestehende Abkommen mit Netflix biete demnach mehr Sicherheit und höheren Wert.

Der Vorstand informierte die Anteilseigner inzwischen ausführlicher über seine Empfehlung und verwies auf das unzureichende Gesamtvolumen des Angebots sowie das erhöhte Risiko, dass die Transaktion im Vergleich zur Netflix‑Vereinbarung nicht erfolgreich abgeschlossen werden könnte.

Netflix hatte im vergangenen Monat angekündigt, Warner Bros. inklusive der Games‑Sparte für 82,7 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Kurz darauf startete Paramount Skydance einen feindlichen Übernahmeversuch für den gesamten Konzern, der umgehend zurückgewiesen wurde. Die nun abgelehnte Anpassung war ein erneuter Versuch, die Kontrolle über Warner Bros. Discovery zu erlangen.