Kino, Serien & TV: Watch Dogs-Film Dreharbeiten abgeschlossen

Ubisoft und New Regency bestätigten im März 2024 an einer Live-Action-Adaption zu Watch Dogs zu arbeiten. Kurz darauf starteten im Juli 2024 bereits die Dreharbeiten.

Sophie Wilde (Talk to Me) und Tom Blyth (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) gehören zum Cast, wobei Christie LeBlanc (Oxygen) das Originaldrehbuch schrieb.

Mathieu Turi fungierte als Regisseur. Hier ist anzumerken, dass er auch die Regie bei einem Film zu A Plague Tale: Innocence von den Asobo Studio führen wird.

Ein offizieller Starttermin zu der Live-Action-Watch-Dog-Adaption steht zwar noch aus, aber Ubisoft feiert über X (ehemals Twitter) den Drehschluss.