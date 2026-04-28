Kino, Serien & TV: Watch Dogs Film: Hauptdarsteller enthüllt düstere Vision über die reale Welt

Die geplante Watch Dogs-Verfilmung rückt erneut in den Fokus, nachdem Hauptdarsteller Tom Blyth erstmals ausführlicher über das Projekt gesprochen hat. Im Gespräch mit Screen Rant äußerte sich der Schauspieler zur inhaltlichen Ausrichtung des Films und deutete eine stark gesellschaftskritische Tonalität an.
Blyth erklärte, dass das Drehbuch seiner Ansicht nach die heutige Welt und ihre digitale Vernetzung konsequent aufgreift. Der Film setze sich intensiv mit Themen wie Massenüberwachung, Online-Abhängigkeit und den Risiken einer vollständig vernetzten Gesellschaft auseinander. Dabei betonte er, dass die Geschichte gezielt die Realität der modernen digitalen Welt hinterfrage und „diese Welt auseinandernehme“.
Konkrete Details zur Handlung konnte Blyth jedoch nicht preisgeben. Er stellte klar, dass er nicht weiter ins Detail gehen dürfe, bestätigte aber erneut den starken Fokus auf die gesellschaftskritischen Elemente, die bereits die Videospielreihe prägen.
Hinter dem Projekt stehen Ubisoft, New Regency, Sony Pictures und Columbia Pictures. Seit längerer Zeit gab es keine neuen offiziellen Informationen, zuletzt wurde jedoch berichtet, dass die Dreharbeiten im Jahr 2024 zwischen Juli und September abgeschlossen wurden.
Das Drehbuch stammt von Christie LeBlanc, während die Regie von Mathieu Turi übernommen wird. Zur Besetzung gehören unter anderem Tom Blyth, Sophie Wilde, Markella Kavenagh und Victoria Bata.
Die Videospielreihe selbst wurde zuletzt 2020 mit Watch Dogs: Legion fortgeführt. Der Titel erschien für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S und setzte erstmals nicht auf einen festen Protagonisten, sondern erlaubte es Spielern, nahezu jeden NPC in der offenen Welt zu rekrutieren.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wieder mal so ein Müll nach dem keine Sau gefragt hat. Und ich meine damit nicht das Game, das war super.
Ich frage mich immer wieder, wer diese Entscheidungen trifft und Spiele für die große Leinwand auswählt und warum dann fast immer irgendwelcher Müll dort landet und die großen Geschichten, die alle Gamer lieben, liegen bleiben … lol
Egal ob Sonic-Film, Borderlands oder Minecraft oder Gran Turismo… unfassbar
Solche Verfilmungen sind immer so ein Hit or Miss Ding. Die Sonic Filme finde ich großartig, besonders den besten Teil, den dritten. Der ist der Wahnsinn. Auch Minecraft hat mit den Kids echt Spaß gemacht. Die neuen Mortal Kombat Filme sind Klasse. Wenn der Watch Dogs Film so düster und atmosphärisch umgesetzt wird wie das Spiel, das wäre schon echt geil.
Filme machen ist wie furzen… Wenn man es erzwingt wirds vermutlich scheisse. Genua wie ubislop hier shcon were krampfhaft versucht aus diesem Haufen Müll nen Film zu machen. Wenn der genau so „toll“ wird wie die watch dogs Story der games dann aber gute Nacht 😂 das reicht dann vermutlich nicht mal mehr für netflix.