Kino, Serien & TV: Watch Dogs Film: Hauptdarsteller enthüllt düstere Vision über die reale Welt

Die geplante Watch Dogs-Verfilmung rückt erneut in den Fokus, nachdem Hauptdarsteller Tom Blyth erstmals ausführlicher über das Projekt gesprochen hat. Im Gespräch mit Screen Rant äußerte sich der Schauspieler zur inhaltlichen Ausrichtung des Films und deutete eine stark gesellschaftskritische Tonalität an.

Blyth erklärte, dass das Drehbuch seiner Ansicht nach die heutige Welt und ihre digitale Vernetzung konsequent aufgreift. Der Film setze sich intensiv mit Themen wie Massenüberwachung, Online-Abhängigkeit und den Risiken einer vollständig vernetzten Gesellschaft auseinander. Dabei betonte er, dass die Geschichte gezielt die Realität der modernen digitalen Welt hinterfrage und „diese Welt auseinandernehme“.

Konkrete Details zur Handlung konnte Blyth jedoch nicht preisgeben. Er stellte klar, dass er nicht weiter ins Detail gehen dürfe, bestätigte aber erneut den starken Fokus auf die gesellschaftskritischen Elemente, die bereits die Videospielreihe prägen.

Hinter dem Projekt stehen Ubisoft, New Regency, Sony Pictures und Columbia Pictures. Seit längerer Zeit gab es keine neuen offiziellen Informationen, zuletzt wurde jedoch berichtet, dass die Dreharbeiten im Jahr 2024 zwischen Juli und September abgeschlossen wurden.

Das Drehbuch stammt von Christie LeBlanc, während die Regie von Mathieu Turi übernommen wird. Zur Besetzung gehören unter anderem Tom Blyth, Sophie Wilde, Markella Kavenagh und Victoria Bata.

Die Videospielreihe selbst wurde zuletzt 2020 mit Watch Dogs: Legion fortgeführt. Der Titel erschien für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S und setzte erstmals nicht auf einen festen Protagonisten, sondern erlaubte es Spielern, nahezu jeden NPC in der offenen Welt zu rekrutieren.