Kino, Serien & TV: Watch Dogs-Film startet in die Produktion

Nach bisher drei veröffentlichten Videospiel-Ablegern (Watch Dogs, Watch Dogs 2 und Watch Dogs Legion) soll es für das Watch Dogs-Franchise schon bald auf der Kinoleinwand weitergehen.

Nun wurde von Ubisoft offiziell der Start der Produktion des kommenden Kinofilms bekannt gegeben. Weitere Details oder einen möglichen Startzeitraum gab das französische Unternehmen allerdings nicht preis.

Bekannt ist, dass dem Film eine Originalgeschichte zugrunde liegen soll, die vom französischen Regisseur Mathieu Turi (The Deep Dark) inszeniert wird. Als Schauspieler sind Sophie Wilde (Talk to Me) und Tom Blyth (Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange) bestätigt.