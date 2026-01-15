Kino, Serien & TV: Wie gefällt euch Sophie Turner als neue Lara Croft in Tomb Raider?

Ein neues Kapitel für die traditionsreiche Tomb Raider Marke nimmt Gestalt an, denn Prime Video arbeitet an einer Serienadaption, die sich direkt an der ikonischen Videospielreihe orientiert.
Im Zentrum steht die weltbekannte Archäologin Lara Croft, deren Abenteuer seit Jahrzehnten zu den prägenden Action-Erlebnissen der Branche gehören. Für die Serienproduktion übernimmt Sophie Turner die Hauptrolle und verkörpert damit eine der bekanntesten Figuren der Gaming Geschichte.
Die Serie folgt dem Grundgedanken der Vorlage und begleitet Lara auf ihren Expeditionen rund um den Globus. Rätselhafte Artefakte, gefährliche Orte und ein Leben zwischen Wissenschaft und Überlebenskampf bilden den erzählerischen Kern. Prime Video setzt dabei auf eine moderne Umsetzung, die die Essenz der Spiele einfängt und gleichzeitig Raum für neue erzählerische Akzente lässt.
Mit Sophie Turner erhält die Figur eine frische Interpretation, die sowohl die physische Präsenz als auch die entschlossene Persönlichkeit der Abenteurerin betonen soll.
Amazon MGM Studios zeigt jetzt Sophie erstmals als Lara Croft. Wie gefällt euch die neue Lara?
Get your artifacts out. Lara's on her way… #TombRaider #WardrobeTest pic.twitter.com/mJSQMDj2zm
— Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) January 15, 2026
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gute Schauspielerin … aber die Rolle passt einfach nicht!
Und bei Rollen die von bestehenden Werken inspiriert sind, bin ich der Meinung, dass dies auch nur jemand spielen sollte, der diesen Charakter kennt.
Kann mir nicht vorstellen das sie je ein Videogame gezockt hat.
Naja besser als erwartet.
Passt doch. Besser als die letzte.
Schaut doch gut aus 👍.
Mal abwarten, bis man die ersten paar Folgen gesehen hat.
Ich muss da auch eine Folge gucken, anhand des Artikelfotos habe ich schon Cosplayerinnen gesehen die haben die Lara weitaus besser getroffen. Vermute aber auch dass die Serie nonesense wird.