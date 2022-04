Kino, Serien & TV: Wie The Batman wieder Lust auf DC-Spiele macht

Der Film The Batman feiert große Erfolge an den Kinokassen – und weckt bei uns Sehnsüchte nach einer Rückkehr ins digitale Gotham City. Was den Film so besonders macht, lest ihr in unserer Kritik.

Wer hätte diesen Erfolg kommen sehen? Nach der gefeierten Dark-Knight-Trilogie von Christopher Nolan sowie zahlreichen Verschiebungen hatte es The Batman von Regisseur Matt Reeves zum Release schwer.

Doch Nolans große Fußstapfen füllt der Film des Planet-der-Affen-Machers nicht nur gekonnt aus – er übertrifft sie unserer Meinung nach sogar. Und das hat uns nicht nur eine großartige Zeit im Kino beschert, sondern macht richtig Lust auf das nächste Game im Batman-Universum. Welche euch dort erwarten, verraten wir euch in den kommenden Zeilen.

DC-Fans sind stark gebeutelt, wenn es um Kinoerlebnisse geht. Während das Marvel Cinematic Universe einen Blockbuster nach dem nächsten an den Start brachte, herrschte im Hause Warner und DC nach der Nolan-Trilogie rund um Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Returns erst einmal Ebbe im Saal.

Zwar versuchte sich Zack Snyder mit einem Master Plan am Aufbau eines DC Extended Universe (DCEU), musste sich dann aber zunächst bei Batman v. Superman und später auch bei Justice League den Stimmungsschwankungen des Studios unterwerfen. Über David Ayers Suicide Squad hüllen wir lieber direkt den Mantel des Schweigens.

Doch dann setzte ein Umdenken bei Warner ein – und mit ihm kam auch die DC-Magie zurück auf die Leinwand. Der Erfolg von The Jocker mit Joaquin Phoenix markierte eine kleine Zeitenwende.

Dreckiger, brachialer, mutiger sollten die DCEU-Filme sein, sich deutlich vom MCU abgrenzen. The Suicide Squad von Guardians-of-the-Galaxie-Regisseur James Gunn setzte diese neue Marschrichtung fort. Und auch Zack Snyder bekam mit seinem Snyder Cut die Möglichkeit, mit dem Studio Frieden zu schließen.

Nun ist seit März also der dunkle Ritter aus Gotham City die nächste Comic-Verfilmung, die im neuen Stil über die Leinwände flattert. Und das mit großem Erfolg an den Kinokassen. The Batman schafft es dabei, Origin Story zu sein, ohne die zigfach ausgelatschten Pfade erneut zu betreten.

Robert Pattinson spielt einen jungen Bruce Wayne, der sich in seinem zweiten Jahr als Batman befindet. Angelehnt an die Comics Batman: Year One und Batman: The Long Halloween begleiten wir die Fledermaus dabei, wie sie von der Wut des Todes der Eltern getrieben die Unterwelt Gothams aufmischt.

Dass wir dabei nicht zum hundertsten Mal den Tod von Thomas und Martha Wayne in Crime Alley erleben müssen, sondern subtile Hinweise auf Bruces Innenleben in Form anderer Charaktere serviert bekommen, ist Stärke und Marschrichtung des Films zugleich. Denn wer hier atemberaubende Action oder den Thrill der Nolan-Filme erwartet, der wird sich in den rund drei Stunden verdutzt die Augen reiben.

Zwar glänzt auch The Batman mit wuchtigen Kampfszenen und einer packend inszenierten Verfolgungsjagd, hält sich im Großen und Ganzen jedoch an die leisen Töne. Angelehnt an die Detective Comics der frühen Batman-Jahre, ist der Film eher ein Neo Noire im Stile eines „Sieben“ oder „Zodiac“ – und vor allem ein Batman-Film. Denn Bruce Wayne selbst hat hier wenig Screen Time, Pattinson glänzt den Großteil des Films als dunkler Ritter im Panzer-Batsuit.

Da passt es zum entschleunigten Grundplot, dass ihm mit dem Riddler (Paul Dano) ein Bösewicht an die Seite gestellt wird, der mit Köpfchen und weniger mit Muskeln überzeugt. Das macht die Geschichte rund um die mysteriösen Morde der Gothamer Oberschicht glaubhaft und erklärt den Detective-Ansatz des Films.

Doch nicht nur der Riddler, auch weitere Bösewichte wie Carmine Falcone oder der von Colin Farrell verkörperte Pinguin geben sich die Klinke in die Hand. Die berühmtesten Widersacher der Batman-Historie könnt ihr euch übrigens in dieser Infografik der Batman-Bösewichte von ExpressVPN anschauen:

Die ambivalenteste Widersacherin ist natürlich Catwoman (Zoe Cravitz), die auch in The Batman eine große Rolle spielt. Sie hilft der Fledermaus nicht nur beim Lösen des Falles, wir erfahren auch etwas über ihre Vergangenheit. Und natürlich funkt es gewaltig zwischen den beiden Vigilantes, was in Bruce einige Gewissenskrisen hervorruft.

Der düstere, geerdete Ansatz in The Batman hat uns vollkommen überzeugt. Trotz der stattlichen Lauflänge von drei Stunden flog die Zeit in Gotham nur so an uns vorbei.

Die dreckige Atmosphäre, die vielen praktischen Effekte, die Detective Story: All das konnte uns begeistern und lässt uns heiß darauf zurück, wieder selbst das Cape in einem Spiel überzustreifen.

Klar, wir könnten wieder einen Teil der Arkham-Trilogie in die Xbox werfen. Doch wenn es nicht direkt Batman sein muss, warten noch zwei weitere spannende DC-Titel am Horizont darauf, von uns gespielt zu werden.

Da wäre zum einen Gotham Knights, ein Koop-Abenteuer der Entwickler von Batman: Arkham Origins. Hier übernehmt ihr die Rolle von Batgirl, Robin, Nightwing & Co. und müsst in Batmans Abstinenz Gotham vor den Superschurken retten.

Dabei sollt ihr mit euren Freunden in bester Arkham-Manier zusammenarbeiten können, um euch durch unterschiedliche Fähigkeiten gegenseitig zu ergänzen. Startschuss zu Gotham Knights ist im Oktober 2022.

Das zweite Highlight kommt von den Arkham-Erfindern höchstselbst und stellt die Schurken in den Vordergrund. Rocksteady Studios entwickelt den Titel Suicide Squad: Kill the Justice League, indem ihr die Kontrolle über Amanda Wallers Spezialeinheit rund um Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark übernehmt.

Der Plot: Braniac ist in Metropolis eingefallen und hat nicht nur die Kontrolle über die Stadt, sondern auch noch über die Justice League übernommen. In der Haut der Anti-Helden müsst ihr nun Superman, The Flash & Co. besiegen. Kleiner Wermutstropfen: Erst kürzlich wurde Suicide Squad auf 2023 verschoben.

Wie hat euch The Batman gefallen? Und auf welches kommende DC-Spiel freu ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!