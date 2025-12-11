Kino, Serien & TV: Wobbly Life TV-Adaption Partnerschaft mit Prime Universe Films

Nachdem Wobbly Life Millionen von Fans weltweit jahrelang mit Lachen und gemeinschaftsorientierter Unterhaltung versorgt hat, macht es nun seinen nächsten großen Sprung über die Welt der Spiele hinaus. Der Entwickler RubberBandGames gab heute eine Partnerschaft mit Adrian Askariah und Prime Universe Films bekannt, um Wobbly Life für Film und Fernsehen zu entwickeln.

Prime Universe ist Gamern bekannt für die Produktion von zwei actiongeladenen Hitman-Filmen mit Timothy Olyphant und Rupert Friend in den Hauptrollen, die auf der erfolgreichen Hitman-Videospielreihe von IO Interactive basieren. Askariah ist außerdem als ausführender Produzent der Hitman-Fernsehserie tätig, die derzeit bei 20th Television entwickelt wird.

Das Spielerengagement erreichte 2025 neue Höhen, mit mehr als 60 Millionen Spielstunden auf allen Plattformen nach dem Start des Space-Updates. Medien und Influencer beschreiben Wobbly Life als „eine Mischung aus GTA und Human Fall Flat”.