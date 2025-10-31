Kino, Serien & TV: Yellowstone-Schöpfer schreibt Call of Duty-Drehbuch

Das Drehbuch zum Call of Duty-Film wird der Schöpfer von Yellowstone schreiben, ein Regisseur wurde ebenfalls gefunden.

Paramount und Activision haben Taylor Sheridan (u.a. Yellowstone und Tulsa King) und Peter Berg mit dem Drehbuch zur geplanten Realverfilmung von Call of Duty beauftragt. Peter Berg, bekannt für Produktionen wie „Friday Night Lights“ und „Deepwater Horizon“, übernimmt zusätzlich die Regie.

Die Kombination verspricht ein packendes Action-Erlebnis, das sich eng an der erfolgreichen Videospielreihe orientiert.

Die Zusammenarbeit wurde kurz nach der Ankündigung bekannt, dass Sheridan ab 2029 zu NBCUniversal wechseln wird. Bis dahin bleibt er bei Paramount Skydance aktiv – und das Projekt passt perfekt zu seinem Faible für temporeiche Thriller und Ermittlungsdramen.

Neben Sheridan und Berg wird auch David Glasser von 101 Studios als Produzent beteiligt sein.