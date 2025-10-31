Kino, Serien & TV: Yellowstone-Schöpfer schreibt Call of Duty-Drehbuch

Das Drehbuch zum Call of Duty-Film wird der Schöpfer von Yellowstone schreiben, ein Regisseur wurde ebenfalls gefunden.

Paramount und Activision haben Taylor Sheridan (u.a. Yellowstone und Tulsa King) und Peter Berg mit dem Drehbuch zur geplanten Realverfilmung von Call of Duty beauftragt. Peter Berg, bekannt für Produktionen wie „Friday Night Lights“ und „Deepwater Horizon“, übernimmt zusätzlich die Regie.

Die Kombination verspricht ein packendes Action-Erlebnis, das sich eng an der erfolgreichen Videospielreihe orientiert.

Die Zusammenarbeit wurde kurz nach der Ankündigung bekannt, dass Sheridan ab 2029 zu NBCUniversal wechseln wird. Bis dahin bleibt er bei Paramount Skydance aktiv – und das Projekt passt perfekt zu seinem Faible für temporeiche Thriller und Ermittlungsdramen.

Neben Sheridan und Berg wird auch David Glasser von 101 Studios als Produzent beteiligt sein.

  Drakeline6 | 31.10.2025 - 14:03 Uhr

    Oh Peter Berg, super.
    Der hat zuletzt American Primeval für Netflix gemacht.
    Wahnsinnig geniale Mini Serie, kann man jedem empfehlen.

  Hey Iceman | 31.10.2025 - 14:07 Uhr

    Ach COD ,da braucht man eigentlich nur ein Tom Clancy Roman nehmen und leicht umschreiben.

  Robilein | 31.10.2025 - 14:27 Uhr

    Ach du Scheibenkleister, was für eine interessante Kombination😱😱😱

    Der Regisseur von den drei Mark Wahlberg Hits Lone Survivor, Boston und Deepwater Horizon. Und Battleship und Hancock. Alles sehr unterhaltsame Filme. Mile 22 war dafür richtiger Mist. Das schwarze Schaf seiner Filmografie.

    Dazu der Drehbuchautor der beiden Sicario Teile. Zwei großartige Hochspannungs-Thriller. Außerdem hat Taylor Sheridan auch Wind River mit Jeremy Renner gedreht. Ein nicht minder spannender Thriller.

    Wenn die beiden ihre gewohnte Qualität so abliefern könnte es ein Hit werden.

  Katanameister | 31.10.2025 - 14:32 Uhr

    Kenne die Filme nicht, aber so anspruchsvoll ist CoD sowieso nicht, das wird sicher ein netter Action Film.

  ShadowTerror90 | 31.10.2025 - 14:56 Uhr

    Also für eine COD Story braucht man eigentlich nicht wirklich einen Regisseur.

    Paar Flaschen Bier und ein bisschen recherchieren und schon ist eine COD Story fertig…ob der Film was taugt Mal sehen,denke aber eher nicht.

