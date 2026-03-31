Kino, Serien & TV: Zweite Fallout-Staffel erreicht 83 Millionen Zuschauer

Fallout erreicht mit Staffel zwei ein globales Millionenpublikum und setzt den Siegeszug der Serie eindrucksvoll fort.

Ein postapokalyptisches Ödland entwickelt sich zur globalen Erfolgsgeschichte. Was einst als mutige Serienadaption begann, hat sich inzwischen zu einem der größten Streaming-Hits weltweit entwickelt.

Die zweite Staffel von Fallout konnte in den ersten 13 Wochen nach ihrem Start am 16. Dezember 2025 beeindruckende Zahlen vorlegen. Insgesamt sahen weltweit rund 83 Millionen Menschen zumindest einen Teil der neuen Episoden. Damit sichert sich die Serie einen Spitzenplatz unter den erfolgreichsten Rückkehrern auf Prime Video und liegt historisch nur hinter der zweiten Staffel von Reacher.

Parallel dazu profitierte auch die erste Staffel erneut vom anhaltenden Interesse. Während der Ausstrahlung der zweiten Staffel stiegen die Zugriffszahlen deutlich an, sodass insgesamt etwa 100 Millionen Zuschauer weltweit zumindest einige Minuten der Serie gesehen haben.

Hinter den Kulissen wird dieser Erfolg als Bestätigung einer klaren kreativen Vision gewertet. Amazon MGM Studios hebt insbesondere die Zusammenarbeit mit Kilter Films sowie Bethesda Game Studios hervor. Auch die Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner gelten als zentrale Faktoren für den anhaltenden Erfolg der Serie.

Auffällig ist zudem die veränderte Veröffentlichungsstrategie. Während die erste Staffel noch komplett auf einmal erschien, setzte man bei Staffel zwei auf ein wöchentliches Episodenformat. Dieser Schritt zahlte sich insbesondere in den USA aus, wo sich die Serie über neun Wochen hinweg konstant in den Top 10 der Nielsen-Streaming-Charts halten konnte.

Die Zukunft des Franchise ist bereits gesichert. Eine dritte Staffel wurde schon im Mai 2025 offiziell bestätigt, noch bevor die zweite überhaupt gestartet war. Die Produktion soll im Sommer beginnen und die Geschichte im Fallout-Universum konsequent fortführen.

Mit diesen Zahlen festigt Fallout seinen Status als eine der erfolgreichsten Videospieladaptionen der letzten Jahre und zeigt eindrucksvoll, wie stark die Marke auch abseits der Spielewelt wächst.