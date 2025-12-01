Kino, Serien & TV: Zweite Fallout-Staffel legt kein offizielles New Vegas-Ende fest

Die zweite Staffel der Amazon Fallout-Serie wird kein offizielles Ende für Fallout New Vegas bestimmen.

Diese Information stammt aus einem Interview mit Schauspieler Aaron Moten, der in der Serie den Brotherhood of Steel Squire Maximus darstellt.

Moten erklärte, dass die Serie zeitlich im Jahr 2296 spielt, also rund fünfzehn Jahre nach den Ereignissen des Rollenspiels Fallout New Vegas, was eine freie Interpretation der damaligen Geschehnisse ermöglicht, ohne eine der möglichen Endvarianten als verbindlich festzulegen.

Nach Angaben von Moten erlaubt der zeitliche Abstand innerhalb des Fallout-Universums, dass die Ereignisse von Fallout New Vegas als historische Begebenheiten betrachtet werden, deren Wahrnehmung je nach Figur oder Fraktion unterschiedlich ausfällt.

In Gesprächen mit Co-Showrunner Geneva Robertson Dworet wurde thematisiert, dass Geschichte im Ödland immer von denen geprägt wird, die sie erzählen. Dadurch können verschiedene Figuren davon überzeugt sein, unterschiedliche Seiten hätten gewonnen oder verloren, was inhaltlich zu mehreren Perspektiven innerhalb der Handlung führt.

Fallout bleibt damit sowohl im Spiel als auch in der Serie offen für mehrere Interpretationen der Ereignisse von Fallout New Vegas.

Die zweite Staffel nutzt diese Flexibilität, um unterschiedliche Sichtweisen der Figuren wie Lucy und The Ghoul zu zeigen und die Welt des Fallout-Universums weiterzuentwickeln, ohne offizielle Entscheidungen über Spielende zu treffen.

Die mit Spannung erwartete achtteilige Staffel startet am 17. Dezember 2025, danach erscheint jede Woche eine neue Folge – bis zum Staffelfinale am 4. Februar 2026.