Kino, Serien & TV: Zweite Fallout-Staffel legt kein offizielles New Vegas-Ende fest

Die zweite Staffel der Amazon Fallout-Serie wird kein offizielles Ende für Fallout New Vegas bestimmen.
Diese Information stammt aus einem Interview mit Schauspieler Aaron Moten, der in der Serie den Brotherhood of Steel Squire Maximus darstellt.
Moten erklärte, dass die Serie zeitlich im Jahr 2296 spielt, also rund fünfzehn Jahre nach den Ereignissen des Rollenspiels Fallout New Vegas, was eine freie Interpretation der damaligen Geschehnisse ermöglicht, ohne eine der möglichen Endvarianten als verbindlich festzulegen.
Nach Angaben von Moten erlaubt der zeitliche Abstand innerhalb des Fallout-Universums, dass die Ereignisse von Fallout New Vegas als historische Begebenheiten betrachtet werden, deren Wahrnehmung je nach Figur oder Fraktion unterschiedlich ausfällt.
In Gesprächen mit Co-Showrunner Geneva Robertson Dworet wurde thematisiert, dass Geschichte im Ödland immer von denen geprägt wird, die sie erzählen. Dadurch können verschiedene Figuren davon überzeugt sein, unterschiedliche Seiten hätten gewonnen oder verloren, was inhaltlich zu mehreren Perspektiven innerhalb der Handlung führt.
Fallout bleibt damit sowohl im Spiel als auch in der Serie offen für mehrere Interpretationen der Ereignisse von Fallout New Vegas.
Die zweite Staffel nutzt diese Flexibilität, um unterschiedliche Sichtweisen der Figuren wie Lucy und The Ghoul zu zeigen und die Welt des Fallout-Universums weiterzuentwickeln, ohne offizielle Entscheidungen über Spielende zu treffen.
Die mit Spannung erwartete achtteilige Staffel startet am 17. Dezember 2025, danach erscheint jede Woche eine neue Folge – bis zum Staffelfinale am 4. Februar 2026.
Das ist der Nachteil an Serien die auf offenen enden basieren irgendwer ist immer sauer…
Die erste Staffel war definitiv genial. Ich bin schon gespannt was die zweite Staffel zu bieten hat.
Bin mit wenig Erwartungen in die erste Staffel gestartet und muss erstaunlich feststellen das die mega geworden ist , zweite wird bestimmt auch wieder super !
Find ich persönlich jetzt eher eine gute Entscheidung.
Allerdings kenne ich die Enden nicht. Aber den Spielern das lassen was sie eben selbst gespielt haben wenn man schon Spiele verfilm finde ich durchaus ok. So hat immer noch jeder eine andere Weiterführung seiner Geschichte.
Ich schaue nicht wirklich Serien the Walking dead ausgenommen 😅 deswegen kann ich da nicht mitreden
Startdatum 4. Februar…cool 😉
Die erste Staffel war ok, hoffe das die zweite etwas mehr Action und Horror/Sci-Fi enthält